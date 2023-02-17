Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес каже, що немає доказів, попри побоювання перед річницею вторгнення, що Москва готова здійснити великий наступ.

Російська армія зазнає величезних втрат в Україні, не демонструє жодних ознак зміни своєї тактики "м'ясорубки", і намагається підтримувати невпинний наступ, але "просування, якщо воно взагалі відбувається, то на метри, а не на кілометри".

Про це заявив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес виданню Financial Times у кулуарах Мюнхенської конференції з безпеки. Попри побоювання, що Росія готова здійснити серйозну атаку приблизно в першу річницю свого повномасштабного вторгнення в Україну, Воллес заявив, що "немає жодних доказів великого зосередження російських сил".

За його словами, найкраще, що вдалося Москві на сьогодні, це серія зондуючих атак уздовж лінії фронту, які призвели до значних втрат росіян.

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Більше того, західні союзники Києва були "рішучіші, ніж будь-коли", щоб допомогти Україні дати відсіч російським військам. Однією з явних ознак цього було посилення підтримки США, які зараз "сповнені рішучості довести конфлікт до кінця".

"На сьогодні немає жодних доказів великого, масштабного російського наступу. Те, що ми бачили, - це просування на всіх фронтах, але ціною тисяч життів... Ми повинні поставити під сумнів твердження, що вони [росіяни] можуть продовжувати", - сказав Воллес.

Серед західних союзників Києва також відбулася зміна ставлення до військової допомоги. У цей час минулого року, за словами голови британського Міноборони, ішли дискусії, чи варто відправляти до України протитанкові ракети. Зараз відправляють західні основні бойові танки.

"Що змінилося, так це те, що США вирішили бути більш наполегливими", - зазначив Воллес, вказуючи на майже 8 мільярдів доларів військової допомоги, яку надав Вашингтон.

"Тільки подумайте про це: ми [західні союзники] двічі збиралися за останні три тижні [щоб обговорити військову допомогу], на Рамштайні [американська авіабаза в Німеччині] і на зустрічі міністрів оборони НАТО цього тижня. Це велика зміна", - додав Воллес.

Проте один "міст", який союзники України ще не перетнули, - це надання Україні західних винищувачів. Воллес попередив, що до цього ще далеко і що сучасні винищувачі, які Велика Британія запропонувала українським повітряним силам, є "заходом довгострокової стійкості після війни, коли Україні потрібно буде захищатися".

Оцінка Воллесом ситуації на полі бою з'явилася за тиждень до першої річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну. За його словами, з початку вторгнення було вбито або поранено понад 180 тисяч російських військових, і, за оцінками США, було втрачено дві третини танків армії РФ.

Попри ці втрати, каже Воллес, немає жодних ознак того, що російська армія змінила те, що він назвав своїм підходом до "м'ясорубки", і згадав повідомлення про те, що 3000 російських солдатів загинули під час триденної атаки минулого тижня на місто Вугледар.

"Російських новобранців досі запихають у м'ясорубку. І я не впевнений, що це прийнятно, навіть для Росії. Тому що 180 тисяч людей мають дружин, матерів, сестер і друзів, і масштаби цих втрат неможливо приховати від росіян", - сказав Воллес.

Проте голова Міноборони Британії сказав, що хоча Україна може відчувати дефіцит боєприпасів і зброї, їхнє постачання - це питання часу, і західні партнери нашої держави не мають стратегічних проблем із продовженням забезпечення військових зусиль України.

"Завжди було відчуття дефіциту на передовій [України], але я не бачу жодних ознак стратегічного дефіциту... Хоча є деяка затримка в часі", - сказав Воллес.

Виклик, додав він, полягав у тому, щоб українські війська були точними у застосуванні зброї та продовжували вести бойові дії західними методами. "Щоб підірвати позиції росіян, потрібно 100 артилерійських снарядів чи п’ять? Якщо ви можете бути точними, вам не потрібні 100 снарядів" - сказав Воллес.

"Росія все ще має у своєму розпорядженні значні сили. Але те, що ми виявили, це те, що коли вони збирають їх, вони отримують удари. Вони зіштовхнулися зі складнощами", - додав міністр оборони Британії.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, за даними британської розвідки, загальні втрати російських військ в Україні від початку повномасштабного вторгнення зараз становлять до 200 тисяч осіб, з яких до 60 тисяч - ліквідовані. При цьому серед "вагнерівців" втрати досягають близько 50% від загальної їхньої чисельності. У британському військовому відомстві зазначили, що російські втрати почали зростати прискореними темпами з вересня, коли в Росії провели так звану "часткову мобілізацію".

За підрахунками Міжнародного інституту стратегічних досліджень, за рік Росія втратила близько 50% свого довоєнного парку сучасних танків, а також сильно виснажила свої запаси крилатих ракет.

Речник об'єднаного прес-центру Сил оборони таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський повідомив, що реальні втрати російських окупаційних військ можуть бути значно вищими, ніж в офіційних джерелах. За його словами, до цього призводить в тому числі й неналежне ставлення росіян до своїх поранених. Також речник підтвердив інформацію про великі втрати росіян на напрямках Вугледара і Бахмута. Однак на його думку повноцінної атаки там зараз бути не може через значні втрати.

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