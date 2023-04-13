У розвідці звернули увагу на те, що російські регіони, що межують з Україною, відмовилися від парадів на 9 травня.

Керівники кількох регіонів РФ, що межують з Україною, а також окупованого Криму оголосили про скасування зазвичай гучних військових парадів на честь Дня Перемоги 9 травня.

На це звернули увага аналітики британської розвідки. При цьому, як зазначили аналітики, інші російські міста далі від України, підтвердили, що проведуть паради до Дня Перемоги. "Заходи в першу чергу були скасовані через проблеми з безпекою поблизу кордону, як заявили офіційні особи", - йдеться в повідомленні британської розвідки.

Однак ця різниця в підходах підкреслює серйозну комунікаційну проблему для Кремля. Оскільки президент РФ Володимир Путін формулює "спеціальну військову операцію" в дусі радянського досвіду другої світової війни. "Це послання ризикує викликати все більшу тривогу у тих росіян, які розуміють погану організацію і провали кампанії в Україні", - підкреслили аналітики.

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"Вшанування полеглих попередніх поколінь може легко перетворитися на викриття масштабів недавніх втрат, які Кремль намагається приховати", підсумували в британській розвідці.

День Перемоги для РФ

В РФ День Перемоги є традиційною можливістю показати свою військову "міць" під час масштабного параду на Красній площі в Москві. Раніше на нього Путін запрошував всіх світових лідерів, проте після окупації Криму на його запрошення відгукувалося все менше політиків і в останні роки туди не їздив жоден поважаючий себе політик.

А вчора стало відомо, що окупаційна влада Криму вирішила з міркувань безпеки не відзначати 9 травня.

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