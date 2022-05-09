Російський президент хвалив свою країну та "завис".

Президент Російської Федерації Володимир Путін у понеділок, 9 травня (у РФ відзначається День перемоги) в Москві на військовому параді "завис" під час проголошення своєї промови.

Глава РФ розповідав про самостійність своєї країни й, схоже, читав текст з папірця, свідчить відео з трансляції параду.

"Рішення суверенної, сильної, самостійної (перевернув сторінку - Ред.) країни ("завис" секунд на 10, знову перевернув сторінку - Ред.). Сполучені Штати Америки...", - говорив лідер Росії.

У мережі також звернули увагу на зовнішніcть Путіна під час параду.

У мережі припустили, що президент Росії міг бути в бронежилеті чи просто набрав вагу.

Нагадаємо, 9 травня в Росії на Красній площі відбувся парад Перемоги. Повітряна частина військового параду в Росії була скасована.

Експерти попереджали, що в День перемоги Володимир Путін може оголосити Україні війну. Спікер президента РФ Дмитро Пєсков назвав таку інформацію неправдивою.

РФ 24 лютого рано вранці вдерлася в Україну й назвала війну в нашій країні спецоперацією, зокрема, для "денацифікації" наших земляків.

Вас також можуть зацікавити новини: