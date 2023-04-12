Там заявили, що це підживлює російську військову машину.

США занепокоєні прагненням влади Угорщини до тісніших відносин із Російською Федерацією.

Про це заявив посол США в Угорщині Девід Прессман, повідомляє Telex. За його словами, це підживлює російську військову машину.

"Ми занепокоєні тим, що угорські лідери прагнуть ще тісніших зв'язків із Росією, попри її жорстоку агресію. Тісна економічна співпраця з Росією підживлює російську військову машину і загрожує безпеці трансатлантичного альянсу", - наголосив дипломат.

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Зазначається, що за півгодини до прес-конференції посла Мінфін США оголосив про введення санкцій проти десятка осіб і компаній, пов'язаних із Росією, серед яких - Міжнародний інвестиційний банк. Ця кредитна установа базується в Будапешті та має майже 50% російської власності й позбавлена нагляду з боку угорської влади.

За словами Прессмана, присутність будь-якої платформи під керівництвом Кремля в Європі становить потенційну загрозу як для Європейського Союзу, так і для його західних союзників. Зокрема, банк є інструментом Москви для посилення свого впливу в Угорщині та регіоні.

Посол додав, що Штати неодноразово висловлювали свою стурбованість щодо шпигунського банку угорському уряду. Однак угорський уряд відмовився визнати це.

Останні заяви Угорщини про війну в Україні

Як повідомляв УНІАН, глава МЗС Угорщини Сіярто заявив, що його країна наполягає на припиненні вогню і початку мирних переговорів по Україні. Однак він додав, що це не означає, що Будапешт згоден "подарувати" РФ окуповані нею території.

Водночас дещо раніше влада Угорщини влаштувала істерику через візит глави МЗС України Дмитра Кулеби в штаб-квартиру НАТО.

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