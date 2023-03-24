Раніше США і союзники відкинули китайську "мирну" ініціативу як упереджену щодо Росії.

Головний китайський дипломат закликав Європу підтримати мирні переговори щодо війни Росії в Україні. Раніше США попередили, що пропозиції Пекіна фактично означають збереження за Росією захоплених українських територій.

Таку позицію голова канцелярії комісії у закордонних справах Центрального комітету Компартії Китаю Ван Ї висловив у телефонній розмові з дипломатичним радником президента Франції Еммануелем Бонном, пише Bloomberg.

"Китай сподівається, що Франція та інші європейські країни також зіграють свою роль. Припинення вогню, зупинка війни, відновлення мирних переговорів і політичне врегулювання кризи повинні стати стратегічним консенсусом між Китаєм і Європою", - заявив Ван Ї.

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Мирні ініціативи Китаю - що відомо

Як повідомляв УНІАН, у лютому Китай представив свій "мирний план" щодо війни в Україні. Він складається з 12 пунктів, але не містить чітких рекомендацій, як досягти їхнього виконання. Пекін також уникає заявляти, що Росія є агресором, а Україна - жертвою агресивної війни. Китай також не закликає Росію вивести свої війська з української території і припинити вбивати мирне населення.

Пропозиції Китаю передбачають заморожування положення російських військ на території України, що не підтримує Київ. Президент Володимир Зеленський пообіцяв продовжувати боротьбу, поки російські загарбники не підуть за межі міжнародно визнаних кордонів України. Москва не проявляє жодних ознак припинення бойових дій та продовжує претендувати на частину Східної України і Крим.

США та їхні союзники відкинули китайську ініціативу як упереджену щодо Росії. Однак американські чиновники побоюються, що повне відхилення пропозиції Китаю може стати сигналом про те, що Вашингтон не зацікавлений у мирі.

Після зустрічі з лідером КНР Сі Цзіньпіном воєнний злочинець Володимир Путін фактично підтвердив, що хотів би "закінчувати війну" за планом, запропонованим Китаєм.

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