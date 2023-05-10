Там зазначили, що незважаючи на великі втрати в Україні, Росія могла б виставити більше бронетехніки.

Під час традиційного російського параду Перемоги на Красній площі у військових виникали проблеми з технікою і стратегічними комунікаціями.

На це звернули увагу аналітики розвідки Британії. У новому огляді повідомляється, що в параді взяли участь понад 8000 чоловік, але більшість з них були допоміжними воєнізованими формуваннями і курсантами військових навчальних закладів.

"Єдиним особовим складом регулярних військ зі з'єднаннями, що розгортаються, були контингенти залізничних військ і військової поліції", - акцентували в британській розвідці і додали, що єдиним танком на параді був старовинний Т-34. "Незважаючи на великі втрати в Україні, Росія могла б виставити більше бронетехніки", - вважають аналітики.

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"Кремль, ймовірно, утримався від цього, тому що хотів уникнути внутрішньої критики з приводу пріоритету парадів над бойовими діями", - висловили думку експерти.

Парад в Москві до 9 травня

Російська влада традиційно провела військовий парад до 9 травня на Красній площі. Раніше він проводився з великим розмахом, але в останні роки поступово скорочувався. А в цьому році він був рекордно коротким - зайняв за часом всього 45 хвилин.

На путінський парад після анексії Криму в 2014 році стало приїжджати все менше світових лідерів. А цього року його відвідали тільки президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, президент Киргизстану Садир Жапаров, президент Узбекистану Шавкат Мірзієєв, президент Таджикистану Емомалі Рахмон, президент Туркменістану Сердар Бердимухамедов, а також прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян і спільник Путіна Олександр Лукашенко.

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