Минулого року під час такої ж спроби Андрєєва облили червоною фарбою.

Активісти у Варшаві не дали послу Росії в Польщі Сергію Андрєєву покласти квіти до пам'ятника радянським воїнам. Минулого року його спроба також провалилася - тоді його ще й облили червоною фарбою.

Як повідомляє Polsatnews, Андрєєва біля кладовища, де розташований меморіал, очікували протестувальники, а в землю на кладовищі були встромлені сотні українських прапорів. На відео з місця події чути, що активісти увымкнули запис звуків вибухів і сирен, а також скандують "терористи" і "рашисти". Через деякий час посол сів у машину і поїхав.

При цьому Андрєєв заявив, що невдача його "жодним чином не засмучує". На питання, чи зробить він ще одну спробу покласти квіти, він відповів: "Ви бачите, що такої можливості немає".

Відео дня

Видання зазначає, що раніше російська сторона звернулася до МЗС Польщі за "організацією охорони громадського порядку" у зв'язку з днем перемоги. Водночас у Польщі застерегли російську сторону від будь-яких церемоній в цей день, нагадавши про події в минулому році.

"Я дуже добре пам'ятаю, що сталося минулого року. Я сподіваюся, що сьогодні посол утримається від провокаційних кроків", - прокоментував радник президента Марчін Пшидач.

Інцидент з послом Росії в Польщі 9 травня

Минула спроба Сергія Андрєєва покласти квіти до радянського меморіалу закінчилася невдало - його облили червоною фарбою.

Раніше в цьому році напередодні 9 травня екс-омбудсмен Сергій Астахов пригадав цей випадок і висловив недвозначні погрози на адресу польського посла в Росії, заявивши, що посол Польщі після такого "повинен був плавати в Москва-річці". У Міністерстві закордонних справ Польщі у відповідь на ці погрози викликали посла Росії в Польщі Сергія Андрєєва і вручили йому ноту протесту.

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