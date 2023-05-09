Подякував за "боротьбу проти імперіалістів".

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин 9 травня особисто привітав Володимира Путіна з Днем перемоги. Як повідомляє корейське центральне інформаційне агентство (KCNA), Кім надіслав лист російському диктатору.

Північнокорейський глава держави висловив теплі привітання Путіну, російській армії та загалом усьому народу РФ за їхній вклад у боротьбу "проти імперіалістів" та за "реалізацію міжнародної справедливості та захист глобального миру".

"Перемога — це невід'ємна традиція Росії, і слава перемоги сяятиме в історії та триватиме вічно з Росією, навіть коли час мине і покоління змінюватимуться", - написав у листі Кім Чен Ин, передає CNN.

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Згідно зі словами північнокорейського лідера у листі, він впевнений, що Росія під керівництвом Путіна "знищить усі виклики та загрози з боку ворожих сил" та переможе у своєму прагненні забезпечити "суверенітет, гідність і регіональну стабільність" країни.

Згадок про Україну у звіті KNCA немає.

Позиція Північної Кореї щодо Росії: це варто знати

Минулого листопада ЗМІ повідомляли, що Північна Корея шиє форму для російських солдатів. Щонайменше три фабрики постачали РФ зимову форму для армії.

Наприкінці січня 2023-го року генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підтвердив, що Північна Корея постачає Росії ракети та снаряди.

Журналісти Bloomberg переконані, що потреби РФ у зброї для продовження повномасштабної війни в Україні можуть стати порятунком для КНДР. Пхеньян може отримати життєво важливий прибуток від продажу техніки Москві.

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