Ускладнення після вакцинації розглядають як одну з можливих причин смерті жінки.

У Великобританії на 45-му році життя померла ведуча радіо BBC у Ньюкаслі Ліза Шоу. Незадовго до смерті їй зробили щеплення проти COVID-19 вакциною AstraZeneca.

Як повідомляє BBC, сім'я радіоведучої стверджує, що після введення вакцини у жінки з'явилися проблеми з тромбами, хоча до цього на здоров'я вона не скаржилася.

"Через тиждень після вакцинації препаратом AstraZeneca у Лізи почалися сильні головні болі, і за кілька днів вона серйозно захворіла. Їй надавала допомогу бригада інтенсивної терапії Королівського лазарету Вікторії (RVI) через тромби та внутрішньочерепну кровотечу. На жаль, вона померла в оточенні своєї сім'ї в п'ятницю вдень", - розповіли родичі померлої.

Офіційна причина смерті поки не встановлена. Як варіант фахівці збираються розглянути й ускладнення через щеплення AstraZeneca - в попередньому свідоцтві про смерть вакцина зазначається як один із можливих факторів, які необхідно враховувати.

Читайте також Американка виграла мільйон доларів у лотереї для щеплених від коронавірусу (відео) Тромбоз після вакцинації AstraZeneca

У березні чимало європейських країн призупинили використання вакцини AstraZeneca через випадки тромбозу після щеплень.

У квітні Європейське агентство лікарських засобів повідомило, що між вакциною та утворенням тромбів справді є зв'язок, однак використовувати вакцину все ще варто.

У Великобританії зареєстровано 332 випадки тромбозу і 58 випадків смерті серед майже 35 млн щеплених вакциною AstraZeneca.

За даними ЄАЛС, ризик утворення тромбів може виникнути в одного зі 100 тис. вакцинованих AstraZeneca.

Україна не збирається відмовлятися від використання цієї вакцини.

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Переклад: Катерина Комолова