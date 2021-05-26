Відсоток виникнення несприятливих подій після імунізації становить менш як 1% від загальної кількості використаних вакцин.

В Україні з 24 лютого по 24 травня зареєстрували 1 тис. 436 несприятливих подій після імунізації (НППІ) після застосування вакцин від COVID-19.

Про це повідомили у ДП "Державний експертний центр МОЗ України».

"Після майже мільйона введених доз вакцин кількість карт-повідомлень про випадки несприятливих подій складає 1436. Відсоток виникнення НППІ – менше 1% (від загальної кількості використаних вакцин – УНІАН). А саме: 0,22 % після вакцини Covishield; 0,049 після вакцини CoronaVac; 0,034% після вакцини Comirnaty; 0,083 % після вакцини AstraZeneca", - зазначили в експертному центрі.

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Так, згідно з оприлюдненою інфографікою, кількість несприятливих подій після вакцинації Covishield станом на 24 травня становила 1 тис. 095, CoronaVac – 42, Comirnaty – 14, AstraZeneca – 285.

Сьогодні, 26 травня, в Україну доставлено першу (117 тис. доз) партію вакцини Comirnaty американсько-німецького виробництва компаній Pfizer/BioNTech, яка закуплена за кошти державного бюджету. Завтра очікується ще 50 тис.

Таким чином, усього 167 тис. доз буде доставлено до кінця тижня.

Доставленою вакциною щеплюватимуть освітян, медиків, представників силових структур.

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Автор: Інна Андаліцька