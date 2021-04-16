У МОЗ заявляють, що ризики від хвороби неспівставні з ризиками від вакцинації.

Україна не буде відмовлятися від використання вакцин компанії AstraZeneca, і зокрема - від CoviShield.

Читайте такожРадуцький назвав умову, за якої вакцинація від COVID-19 може зупинитисяЯк передає кореспондент УНІАН, про це сказав заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко на брифінгу після прибуття в Україну першої партії вакцини Pfizer у рамках ініціативи COVAX.

Зокрема, його запитали, чи буде Україна відмовлятися від вакцини AstraZeneca з огляду на те, що така ситуація спостерігається у деяких європейських країнах.

"Україна сьогодні працює спільно з партнерами ВООЗ, ЮНІСЕФ і використовує найкращі практики, які застосовуються у світі. Вже декілька раз розглядалося питання безпечності вакцин, і всі партнери, всі регуляторні органи говорять, що ризики від вакцинації і ризики від хвороби неспівставні", - заявив Ляшко.

"Ризики від хвороби перевищують допустимі несприятливі події після імунізації, які можуть виникнути, в сотні, а то і тисячі разів. Тому сьогодні спокійно вакцинуємось. Вакцина безпечна, вона захищає", - наголосив Ляшко.

Він сказав, що в Україні при використанні вже понад 400 тис. доз несерйозні несприятливі події були зафіксовані на рівні 0,25-0,26%. "Я би закликав усіх комунікувати про доцільність і безпечність імунної профілактики", - сказав Ляшко.

Проблеми з вакциною від коронавірусу AstraZeneca

Скандал навколо вакцини британо-шведської фармацевтичної компанії виник після смерті кількох щеплених вакциною AstraZeneca. Після щеплення у них розвинулася тромбоемболія. Використання вакцини призупинили Данія, Норвегія, Ісландія, Італія, Австрія, Румунія, Болгарія, Таїланд, ПАР. При цьому влада Німеччини і Франції назвали такі дії необґрунтованими і закликала продовжити застосування препарату.

Вакцина AstraZeneca

Вакцина AstraZeneca займає перше місце за кількістю схвалень з боку регуляторів. Крім AstraZeneca в ЄС схвалені вакцини від компаній Moderna, Johnson & Johnson, а також Pfizer і BioNTech.

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Автор: Віталій Саєнко