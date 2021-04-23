Регулятор рекомендував вводити другу дозу вакцини AstraZeneca за 4-12 тижнів після першої.

Ризик утворення тромбів може виникнути в одного зі 100 тисяч вакцинованих від коронавірусу препаратом від AstraZeneca.

Про це повідомили в Європейському агентстві лікарських засобів (EMA).

Зазначається, що вакцина ефективно запобігає госпіталізації і смерті від COVID-19, а найпоширеніші побічні ефекти зазвичай легкі або помірні і минають за кілька днів.

"Найсерйозніші побічні ефекти - це дуже рідкісні випадки незвичайних тромбів з низьким вмістом тромбоцитів, які, за оцінками, виникають у 1 з 100 000 вакцинованих людей", - сказано у повідомленні.

Регулятор рекомендував вводити другу дозу вакцини AstraZeneca за 4-12 тижнів після першої.

Проблеми з вакциною від коронавірусу AstraZeneca

Скандал навколо вакцини британо-шведської фармацевтичної компанії виник після смерті кількох щеплених вакциною AstraZeneca. Після щеплення у них розвинулася тромбоемболія. Використання вакцини призупинили Данія, Норвегія, Ісландія, Італія, Австрія, Румунія, Болгарія, Таїланд, ПАР. При цьому влада Німеччини і Франції назвали такі дії необґрунтованими і закликала продовжити застосування препарату.

Вакцина AstraZeneca

Вакцина AstraZeneca займає перше місце за кількістю схвалень з боку регуляторів. Крім AstraZeneca в ЄС схвалені вакцини від компаній Moderna, Johnson & Johnson, а також Pfizer і BioNTech.

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Автор: Олег Давигора