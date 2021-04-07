В ЕМА наголошують, що загальні переваги вакцини від COVID-19 перевищують ризики від побічних ефектів.

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) підтверджує появу рідкісних побічних ефектів після щеплення вакциною AstraZeneca.

Про це йдеться у заяві на сайті EMA щодо щеплення вакциною Vaxzevria (раніше відомою як вакцина AstraZeneca).

"Європейське агентство з лікарських засобів нагадує спеціалістам в галузі охорони здоров'я і особам, які приймають вакцину, про необхідність враховувати ймовірність дуже рідкісних випадків утворення тромбів разом з низьким рівнем тромбоцитів у крові впродовж двох тижнів після вакцинації", - йдеться в повідомленні.

Зауважується, що наразі більшість таких випадків зафіксовано у жінок віком до 60 років у період двох тижнів після вакцинації.

"Враховуючи наявні на цей час дані, конкретні фактори ризику не були підтверджені", - сказано в повідомленні.

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Водночас в ЕМА наголошують, що загальні переваги вакцини від COVID-19 перевищують ризики від побічних ефектів.

"COVID-19 пов'язаний з ризиками госпіталізацій та смерті. Повідомлювана комбінація тромбів і низького рівня тромбоцитів зустрічається дуже рідко, а загальні переваги вакцини у запобіганні коронавірусу перевищують ризики побічних ефектів", - наголосили в EMA, передає lb.ua.

Згустки крові виявляли у венах головного мозку та очеревині (тромбоз внутрішніх вен) і в артеріях разом із низьким рівнем тромбоцитів, подекуди - з кровотечами.

Комітет дослідив 62 випадки тромбозу в мозку і 24 випадки тромбозу внутрішніх вен, які були зареєстровані в базі ЄС. 18 випадків закінчилися летально. У ЄС і Великій Британії загалом цим препаратом щепили близько 25 мільйонів людей.

Агентство радить негайно звернутися до медиків, якщо після вакцинації з'явилися такі симптоми:

задишка

біль у грудях

набряк у нозі

тривалий біль у животі

неврологічні симптоми

головний біль і погіршення зору

крихітні плями крові під шкірою поза місцем ін'єкції

У EMA наголосили, що вакцина Vaxzevria ефективно запобігає коронавірусу та зменшує ризики госпіталізації та смерті.

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Проблеми з вакциною від коронавірусу AstraZeneca

Скандал навколо вакцини британо-шведської фармацевтичної компанії виник після смерті кількох щеплених вакциною AstraZeneca. Після щеплення у них розвинулася тромбоемболія.

Використання вакцини призупинили у низці країн. Серед них - Данія Норвегія, Італія, Австрія, Румунія, Болгарія, Німеччина, Франція, Іспанія та інші.

У самій AstraZeneca заявили, що випадки тромбозу у щеплених від COVID-19 не пов'язані з вакцинацією.

В ЄС також заявили, що не бачать зв'язку між щепленням вакциною AstraZeneca і випадками тромбозу.

Всесвітня організація охорони здоров'я закликала продовжити вакцинацію проти коронавірусу вакциною AstraZeneca, на тлі рішення цілого ряду країн призупинити використання препарату.

Всередині березня Європейське медичне агентство (EMA) визнало вакцину AstraZeneca ефективною та безпечною для подальшого використання.

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Автори: Олександр Топчій, Віталій Саєнко