Регулятор ЄС назвав тромбоз побічним ефектом вакцини AstraZeneca / фото REUTERS

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) підтверджує появу рідкісних побічних ефектів після щеплення вакциною AstraZeneca.

Про це йдеться у заяві на сайті EMA щодо щеплення вакциною Vaxzevria (раніше відомою як вакцина AstraZeneca).

"Європейське агентство з лікарських засобів нагадує спеціалістам в галузі охорони здоров'я і особам, які приймають вакцину, про необхідність враховувати ймовірність дуже рідкісних випадків утворення тромбів разом з низьким рівнем тромбоцитів у крові впродовж двох тижнів після вакцинації", - йдеться в повідомленні.

Зауважується, що наразі більшість таких випадків зафіксовано у жінок віком до 60 років у період двох тижнів після вакцинації.

"Враховуючи наявні на цей час дані, конкретні фактори ризику не були підтверджені", - сказано в повідомленні.

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Водночас в ЕМА наголошують, що загальні переваги вакцини від COVID-19 перевищують ризики від побічних ефектів.

"COVID-19 пов'язаний з ризиками госпіталізацій та смерті. Повідомлювана комбінація тромбів і низького рівня тромбоцитів зустрічається дуже рідко, а загальні переваги вакцини у запобіганні коронавірусу перевищують ризики побічних ефектів", - наголосили в EMA, передає lb.ua.

Згустки крові виявляли у венах головного мозку та очеревині (тромбоз внутрішніх вен) і в артеріях разом із низьким рівнем тромбоцитів, подекуди - з кровотечами.

Комітет дослідив 62 випадки тромбозу в мозку і 24 випадки тромбозу внутрішніх вен, які були зареєстровані в базі ЄС. 18 випадків закінчилися летально. У ЄС і Великій Британії загалом цим препаратом щепили близько 25 мільйонів людей.

Агентство радить негайно звернутися до медиків, якщо після вакцинації з'явилися такі симптоми:

  • задишка
  • біль у грудях
  • набряк у нозі
  • тривалий біль у животі
  • неврологічні симптоми
  • головний біль і погіршення зору
  • крихітні плями крові під шкірою поза місцем ін'єкції

У EMA наголосили, що вакцина Vaxzevria ефективно запобігає коронавірусу та зменшує ризики госпіталізації та смерті.

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Проблеми з вакциною від коронавірусу AstraZeneca

  • Скандал навколо вакцини британо-шведської фармацевтичної компанії виник після смерті кількох щеплених вакциною AstraZeneca. Після щеплення у них розвинулася тромбоемболія.
  • Використання вакцини призупинили у низці країн. Серед них - Данія Норвегія, Італія, Австрія, Румунія, Болгарія, Німеччина, Франція, Іспанія та інші.
  • У самій AstraZeneca заявили, що випадки тромбозу у щеплених від COVID-19 не пов'язані з вакцинацією.
  • В ЄС також заявили, що не бачать зв'язку між щепленням вакциною AstraZeneca і випадками тромбозу.
  • Всесвітня організація охорони здоров'я закликала продовжити вакцинацію проти коронавірусу вакциною AstraZeneca, на тлі рішення цілого ряду країн призупинити використання препарату.
  • Всередині березня Європейське медичне агентство (EMA) визнало вакцину AstraZeneca ефективною та безпечною для подальшого використання.

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Автори: Олександр Топчій, Віталій Саєнко