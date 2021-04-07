Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) підтверджує появу рідкісних побічних ефектів після щеплення вакциною AstraZeneca.
Про це йдеться у заяві на сайті EMA щодо щеплення вакциною Vaxzevria (раніше відомою як вакцина AstraZeneca).
"Європейське агентство з лікарських засобів нагадує спеціалістам в галузі охорони здоров'я і особам, які приймають вакцину, про необхідність враховувати ймовірність дуже рідкісних випадків утворення тромбів разом з низьким рівнем тромбоцитів у крові впродовж двох тижнів після вакцинації", - йдеться в повідомленні.
Зауважується, що наразі більшість таких випадків зафіксовано у жінок віком до 60 років у період двох тижнів після вакцинації.
"Враховуючи наявні на цей час дані, конкретні фактори ризику не були підтверджені", - сказано в повідомленні.
Читайте такожУкраїна уклала договір з Pfizer про поставку 10 мільйонів доз вакцини
Водночас в ЕМА наголошують, що загальні переваги вакцини від COVID-19 перевищують ризики від побічних ефектів.
"COVID-19 пов'язаний з ризиками госпіталізацій та смерті. Повідомлювана комбінація тромбів і низького рівня тромбоцитів зустрічається дуже рідко, а загальні переваги вакцини у запобіганні коронавірусу перевищують ризики побічних ефектів", - наголосили в EMA, передає lb.ua.
Згустки крові виявляли у венах головного мозку та очеревині (тромбоз внутрішніх вен) і в артеріях разом із низьким рівнем тромбоцитів, подекуди - з кровотечами.
Комітет дослідив 62 випадки тромбозу в мозку і 24 випадки тромбозу внутрішніх вен, які були зареєстровані в базі ЄС. 18 випадків закінчилися летально. У ЄС і Великій Британії загалом цим препаратом щепили близько 25 мільйонів людей.
Агентство радить негайно звернутися до медиків, якщо після вакцинації з'явилися такі симптоми:
- задишка
- біль у грудях
- набряк у нозі
- тривалий біль у животі
- неврологічні симптоми
- головний біль і погіршення зору
- крихітні плями крові під шкірою поза місцем ін'єкції
У EMA наголосили, що вакцина Vaxzevria ефективно запобігає коронавірусу та зменшує ризики госпіталізації та смерті.
Читайте такожРегулятор ЄС визнав зв'язок між вакциною AstraZeneca і виникненням тромбів
Проблеми з вакциною від коронавірусу AstraZeneca
- Скандал навколо вакцини британо-шведської фармацевтичної компанії виник після смерті кількох щеплених вакциною AstraZeneca. Після щеплення у них розвинулася тромбоемболія.
- Використання вакцини призупинили у низці країн. Серед них - Данія Норвегія, Італія, Австрія, Румунія, Болгарія, Німеччина, Франція, Іспанія та інші.
- У самій AstraZeneca заявили, що випадки тромбозу у щеплених від COVID-19 не пов'язані з вакцинацією.
- В ЄС також заявили, що не бачать зв'язку між щепленням вакциною AstraZeneca і випадками тромбозу.
- Всесвітня організація охорони здоров'я закликала продовжити вакцинацію проти коронавірусу вакциною AstraZeneca, на тлі рішення цілого ряду країн призупинити використання препарату.
- Всередині березня Європейське медичне агентство (EMA) визнало вакцину AstraZeneca ефективною та безпечною для подальшого використання.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram