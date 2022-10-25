Він не впевнений, що Росія готує "операцію під чужим прапором".

Президент США Джо Байден заявив, що Росія зробить серйозну помилку, якщо використає на території України тактичну ядерну зброю.

Про це пише CNN.

Заява прозвучала на тлі звинувачень РФ в тому, що Україна нібито може використовувати "брудну бомбу". Це викликало побоювання, що Росія може закласти основу для такої атаки як привід для ескалації.

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Байден сказав, що більшу частину дня обговорював це питання.

"Дозвольте мені просто сказати, що Росія зробить неймовірно серйозну помилку, якщо застосує тактичну ядерну зброю. Я ще не гарантую, що це операція під чужим прапором. Ми не знаємо. Це було б серйозною, серйозною помилкою", - сказав він у відповідь на питання про наміри Росії.

Раніше американські офіційні особи заявили, що не бачать доказів того, що Росія зараз готується застосувати "брудну бомбу" на полі бою.

Заяви РФ про "брудну бомбу"

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що глава Міноборони РФ Шойгу обдзвонював міністрів оборони країн-членів НАТО з розповідями про те, що Україна нібито може застосувати "брудну бомбу".

Йдеться про зброю, яка поєднує в собі радіоактивний матеріал зі звичайною вибухівкою. Його метою є забруднення території навколо зони вибуху радіоактивним матеріалом, перш за все заради ускладнення перебування в цій зоні цивільних осіб.

У Сполучених Штатах Америки, Великобританії та Франції назвали звинувачення РФ "прозоро брехливими".

Міністр оборони України Олексій Резніков запросив моніторингові місії ООН і МАГАТЕ в Україну, щоб вони особисто переконалися, що Україна не збирається цього робити.

У МАГАТЕ підтвердили, що їх інспектори найближчим часом відвідають два ядерні об'єкти в Україні.

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