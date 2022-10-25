МАГАТЕ провело інспекцію одного з цих об'єктів місяць тому.

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі заявив, що інспектори організації найближчим часом відвідають два ядерні об’єкти в Україні на тлі звинувачень росії про "брудну бомбу".

Про це це повідомляє прес-служба організвації.

Він повідомив, що МАГАТЕ знає про заяви Росії щодо того, буцімто Україна займається виробництвом ядерної зброї на двох свої ядерних об'єктах, та підкреслив, що ці об’єкти перебувають під гарантіями Агентства й регулярно ним іспектуються.

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"МАГАТЕ провело інспекцію одного з цих об'єктів місяць тому, і всі наші висновки відповідали деклараціям України про гарантії. Не було виявлено жодної незадекларованої ядерної діяльності або матеріалів", – зазначив Рафаель Гроссі.

Він додав, що після отримання запиту від України інспектори Агентства готуються найближчими днями знову відвідати ці об'єкти, щоб виявити "будь-яку можливу незаявлену ядерну діяльність та матеріали".

Заяви РФ про "брудну бомбу": що відомо

23 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що застосувати ядерну зброю в Європі може лише один суб'єкт - президент Росії Володимир Путін, а не Україна.

Зеленський нагадав, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу 23 жовтня влаштував "телефонну карусель" і обдзвонював міністрів оборони держав НАТО з розповідями про якусь "брудну ядерну бомбу" України.

Глави зовнішньополітичних відомств Великої Британії, Франції і США відкинули хибні звинувачення Росії про те, що нібито Україна готується застосувати "брудну бомбу".

24 жовтня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що Міжнародне агентство з атомної енергетики (МАГАТЕ) направить експертів на мирні об'єкти України, які Росія брехливо називає місцями розробки "брудної бомби".

Також 24 жовтня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг обговорив з міністрами оборони США Ллойдом Остіном та Великої Британії Беном Воллесом заяви Росії, що Україна начебто готується використати "брудну бомбу". Він зазначив, що союзники по НАТО відкидають це звинувачення.