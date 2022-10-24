Західні країни відкинули неправдиві звинувачення Росії про підготовку України до застосування "брудної бомби" на своїй території.

Сполучені Штати Америки, Великобританія і Франція виступили зі спільною позицією з приводу заяв Росії про підготовку України до застосування "брудної бомби" на своїй території. Такі звинувачення названі "прозоро брехливими". Держави підкреслили свою готовність допомагати нашій країні стільки, скільки буде потрібно.

Спільне повідомлення міністрів закордонних справ США, Британії та Франції було опубліковано на офіційному сайті Держдепартаменту Штатів.

"Раніше сьогодні міністри оборони кожної з наших країн поговорили з Міністром оборони Росії Сергієм Шойгу на його прохання. Наші країни ясно дали зрозуміти, що ми всі відкидаємо прозоро брехливі твердження Росії про те, що Україна готується застосувати брудну бомбу на своїй території. Світ побачить будь-яку спробу використати це твердження як привід для ескалації. Ми також відкидаємо будь-які приводи для ескалації з боку Росії", — сказано в повідомленні.

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Міністри закордонних справ також висловили підтримку суверенітету і територіальній цілісності України. Вони запевнили, що наша країна отримуватиме допомогу для захисту від російської агресії стільки, скільки це знадобиться.

Заяви Росії про "брудну бомбу": що відомо

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу 23 жовтня в розмові зі своїми колегами з Туреччини, Британії та Франції намагався звинуватити Україну у підготовці теракту. Нібито наша влада збирається застосувати "брудну бомбу" — можливу радіологічну зброю, що поєднує в собі радіоактивний матеріал зі звичайною вибухівкою.

На заяву Шойгу відреагували президент України Володимир Зеленський, МЗС Дмитро Кулеба та Міністр оборони Олексій Резніков. Останній закликав світ виконати четвертий пункт Будапештського меморандуму.

Західні країни теж взяли до уваги російський фейк. В США і Британії повідомили, що відкидають спроби ескалації за допомогою неправдивих звинувачень України.

На думку аналітиків з американського Інституту вивчення війни (ISW), заявами про застосування "брудної бомби" Шойгу намагався зупинити військову допомогу нашій країні.

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