Прем'єр-міністр Петро Фіала зазначив, що уряд Чехії надасть Україні 20 мільйонів доларів щорічно.

Влада Чехії заявила, що у них є ідеї про конфіскацію російського майна, замороженого в країні. Прага має намір надати Україні 20 мільйонів доларів щорічно на відновлення.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на спільній прес-конференції з чеським колегою Петром Фіалою.

Він зазначив, що Чехія довела готовність проактивно допомагати Україні, зокрема озвучувалися ідеї щодо нових санкцій проти Російської Федерації та компенсації втрат України.

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"Ми сьогодні також торкнулися питання конфіскації заморожених російських активів і вдячні уряду Чехії і те, що Чехія не боїться озвучувати пропозиції щодо конфіскації таких активів для компенсації тих руйнувань, які Росія завдає в Україні", - зазначив Шмигаль.

За його словами, чеський уряд "підтримав створення міжнародного трибуналу для засудження військової агресії з боку Росії військово-політичного керівництва Російської Федерації - за злочинні накази, за злочинну війну, яку вони почали і продовжують".

Крім того, чеська влада прийняла "програму гуманітарної, стабілізаційної, реконструкції та економічної допомоги на 2023-2025 роки на суму майже 20 мільйонів доларів щорічно, яка спрямована на відшкодування збитків від війни, допомогу внутрішньо переміщеним особам, розмінування територій та реконструкцію критичної інфраструктури".

Також Прага продовжить постачання зброї Києву для боротьби з російськими окупантами.

"Необхідно, щоб наша військова підтримка України і надалі тривала, щоб мужні українські захисники могли і надалі робити те, що вони роблять зараз. Але Україні потрібно набагато більше, і всього. Це особливо видно зараз, коли Росія намагається знищити енергетичну інфраструктуру України. Тому ми швидко відреагували на нагальні потреби України, і пропонуємо Україні 20 мільйонів крон на закупівлю дизельних електрогенераторів", - підсумував прем'єр-міністр Чехії Петро Фіала.

Роль Чехії у боротьбі України з російськими окупантами – що відомо

Чеський уряд активно допомагає Україні з перших днів повномасштабного вторгнення російських військ до України. Прага надає Києву як гуманітарну допомогу, так і військову. Крім того, країна дала притулок тисячам українських біженців.

Водночас у столиці Чехії розпочалися акції протести. Праві та ліві радикали виступили проти постачання зброї Україні. Загалом на мітинги вийшли від 50 до 70 тисяч людей.

МЗС України засудили ці акції протесту, але запевнили, що відносини між Україною та Чехією вони не змінять.

Крім того, 28 жовтня, у День незалежності Чехії, на будівлі чеського МВС з'явився банер із зображенням Путіна в мішку для трупів.

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