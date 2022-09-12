Міністр зазначив, що Україна зараз створює такий юридичний інструмент – міжнародний договір.

Міністр юстиції України Денис Малюська впевнений, що у західних партнерів є політична згода віддати Україні 300 млрд дол. золотовалютний резерв РФ, але потрібно розробити відповідний юридичний механізм.

Про це він повідомив під час інформаційного телемарафону.

"Розуміння і згода наших партнерів щодо того, що Україні потрібно передавати кошти золотовалютних резервів РФ, є. З якою країною ми б не розмовляли, політична згода є. Питання лише в тому, щоб надати інструменти, як це зробити", - сказав він.

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Малюська зазначив, що Україна зараз створює такий юридичний інструмент – міжнародний договір.

"Це буде великий міжнародний договір, де країни зможуть приєднуватися і на виконання цього договору передавати нам активи та знімати імунітет з активів РФ", - пояснив він.

За його словами, золотовалютні резерви РФ поки захищені суверенним імунітетом, тобто одна країна не може відібрати щось в іншої просто так.

"Перший етап - суверенні активи близько 300 млрд доларів. Другий етап, набагато більш складний і тривалий, - це відбирання інших активів. Наприклад, російських державних компаній або навіть російських олігархів", - сказав глава Міністерства.

Найкращим сценарієм Малюська вважає ратифікацію відповідного договору цієї зими.

Ускладненням в отриманні цих коштів є те, що кошти знаходяться не на території України, тому потрібно переконати західних юристів і політиків реалізувати механізм, оскільки історія ще не знала таких випадків.

"Коли ми цей механізм імплементуємо, це змінить статус-кво держав або їх майна у світі. Тому, що зараз майно держав недоторканне. Виняток - це поодинокі випадки відносно невеликих сум і незначних країн", - сказав він.

Війна в Україні та репарації:

У вересні міністр юстиції Денис Малюська зазначав, що Україна вимагатиме не менше 300 мільярдів доларів репарацій від Росії за збитки, які були нанесені в результаті російського вторгнення.

Втрати України від російського вторгнення оцінюються набагато більше, але названа Малюською сума відповідає розміру заморожених активів Банку Росії в країнах G7.

Європейський Союз готується до повного припинення поставок російського газу. У період закачування блакитного палива російський "Газпром" кілька разів зупиняв газопровід "Північний потік" і відповідно подачу газу в країни ЄС.

Раніше заступник міністра юстиції України Ірина Мудра заявила, що в України немає перспектив отримати репарації від Росії у міжнародних судах. Адже Росія заявила про вихід з Ради Європи та на рівні свого законодавства встановила, що рішення, прийняті ЄСПЛ після 15 березня 2022 року, в країні не будуть виконуватися.

Вона додала, що конфіскованих на сьогодні російських коштів не вистачить для відновлення України.

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