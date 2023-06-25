Держсекретар США зазначив, що поки зарано говорити про те, яке майбутнє чекає найманців "Вагнера".

Хаос, викликаний заколотом ватажка ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним, може тривати ще кілька тижнів або місяців.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, пише Sky News. За його словами, напруженість у РФ наростала упродовж кількох місяців, а ефективність російських військових в Україні може бути поставлена під загрозу.

Блінкен зазначив, що поки занадто рано говорити про те, яке майбутнє чекає найманців "Вагнера". "Ми знаємо, що Путіну належить відповісти на багато чого в майбутні тижні й місяці", - сказав держсекретар США.

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Він зазначив, що Росії доводиться захищати Москву від найманців, яких вона сама створила. Група "Вагнера" стала "прямим викликом владі Путіна... ми бачимо, як на російському фасаді з'являються нові тріщини", - додав Блінкен.

За його словами, те, наскільки росіяни відвернені та розділені, може ускладнити їм продовження агресії проти України.

На питання, чи готові США до можливого відсторонення Путіна від влади, а також про безпеку ядерної зброї, Блінкен відповів: "Ми завжди готуємося до будь-яких непередбачених обставин".

Також глава Держдепартаменту зазначив, що США не бачать жодних змін у ядерній політиці Росії. "У нашій теж немає ніяких змін. Але ми будемо дуже і дуже уважно стежити за цим", - сказав він.

Блінкен підкреслив, що Вашингтон залишається зосередженим на підтримці України, "щоб переконатися, що в неї є все необхідне, щоб захистити себе і повернути територію, захоплену Росією".

Новини Росії - Пригожин намагався захопити владу

Як повідомляв УНІАН, 24 червня ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин розпочав так званий "Марш справедливості", маючи намір дійти до Москви. Пригожин пояснив свої дії тим, що російська армія нібито завдала "ракетного удару" по тиловому табору "вагнерівців" за наказом керівництва міноборони РФ.

Вже до ранку бойовики Пригожина взяли під контроль військові об'єкти у Ростові-на-Дону, незабаром дійшли до Воронежа, пройшли Тульську область і до вечора вже були недалеко від Московської області.

Вранці цього ж дня зі зверненням виступив президент країни-агресора Володимир Путін, який назвав заколот "зрадою" і "ударом у спину", а також пообіцяв притягнути винних до відповідальності.

Але потім в результаті переговорів між Олександром Лукашенком і Пригожиним, останній дав задню і наказав зупинити наступ на Москву, розвернути колони найманців і відступити. До Москви "вагнерівцям" залишалося всього лише близько 200 км.

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