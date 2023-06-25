Андрій Картаполов заявив, що забороняти найманців не потрібно.

У Російській Федерації заговорили про "приручення" приватних військових кампаній. Ідея з'явилася після спроби військового заколоту ватажка ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина.

Російське видання "Медуза" пише, що глава комітету Держдуми РФ з оборони Андрій Картаполов запропонував прийняти закон для контролю приватних воєнізованих компаній. Він вказав, що в Держдумі РФ працюють в усіх напрямках роботи збройних структур, а найманці – одна з компонентів.

За його словами, "вагнерівці", які захопили контроль над Ростовом-на-Дону, "нічого поганого не робили", а "виконували накази свого командування". При цьому він заявив, що найманці нікого не образили, нічого не зламали і до них немає претензій "ні у жителів Ростова, ні у військовослужбовців Південного військового округу, ні у правоохоронних органів".

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Спроба військового заколоту в Росії - головні новини

24 червня найманці ПВК "Вагнер" на чолі з Євгеном Пригожиним пройшли машрем через Ростова-на-Дону в бік Москви. При цьому "вагнерівці" збили шість вертольотів і транспортний військовий літак армії РФ, ліквідувавши більше десяти пілотів.

Після переговорів з Олександром Лукашенком " кухар Путіна "оголосив про завершення" Маршу справедливості "і повернення найманців в"польові табори". При цьому Пригожин нібито поїхав до Білорусі.

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