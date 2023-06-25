Крім того, аналітики відзначили, що не прогнозують швидкий крах російського уряду, але останні події все ж завдадуть істотної шкоди путінській системі і військовим зусиллям РФ в Україні.

Те, що білоруський диктатор Олександр Лукашенко зіграв безпосередню роль у зупинці військового наступу на Москву, принизливо для російського президента Володимира Путіна.

Про це йдеться у свіжому звіті Інституту з вивчення війни (ISW). Аналітики припустили, що ця ситуація забезпечила Лукашенку деякі переваги. Той використовував свої власні "існуючі канали" для з'ясування ситуації на місцях і переговорів з ватажком ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним.

В Інституті зазначили, що доступ Лукашенка до таких каналів і успішні переговори з Пригожиним, вказують на те, що він має якийсь вплив на ватажка "вагнерівців", котрий він і використовував для деескалації ситуації.

Відео дня

В ISW припустили, що Лукашенко спробує використовувати деескалацію збройного повстання для досягнення своїх цілей, таких як відстрочка формалізації союзної держави РФ і Білорусі або запобігання використання Путіним білоруських ЗС в Україні.

"Кремль стикається з вкрай нестабільною рівновагою. Угода, досягнута Лукашенком - це короткострокове рішення, а повстання Пригожина виявило серйозні недоліки Кремля і міноборони РФ", - йдеться в звіті Інституту.

При цьому там зауважили, що "припущення про те, що заколот Пригожина, реакція Кремля і посередництво Лукашенка були інсценовані Кремлем, абсурдні".

У ISW зазначили, що цей заколот виявив слабкість російських силових структур і показав нездатність Путіна своєчасно використовувати сили для відбиття внутрішньої загрози і ще більше підірвав його силову монополію. "Швидкий наступ Пригожина на Москву виставив на посміховисько більшу частину російських регулярних військ і показав всім без винятку представникам сил безпеки, державним підприємствам та іншим ключовим фігурам в російському уряді, що приватні збройні сили, відокремлені від держави, можуть домогтися вражаючих результатів. Дії "Вагнера" також продемонстрували деградацію російських військових резервів, які майже повністю зайняті війною в Україні", - проаналізували ситуацію в Інституті.

Також там зазначили, що явне здивування Кремля вчинком Пригожина погано говорить про російську внутрішню розвідку. Хоча Пригожин постійно посилював свою риторику проти міноборони ще до заколоту, Путіну все одно не вдалося знизити цей ризик.

"Ми... не прогнозуємо швидкий крах російського уряду... Проте заколот Пригожина і вирішення подій 23 і 24 червня, хоча і не обов'язково це боротьба між Пригожиним і Кремлем в широкому сенсі, але швидше за все, завдадуть істотної шкоди уряду Путіна і військовим зусиллям Росії в Україні", - підсумували в Інституті.

Військовий заколот Пригожина

Ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин 23 червня заявив, що по його найманцям вдарили російські військові, тому він оголосив, що йде "зупинити" Міністра оборони РФ Шойгу.

Хоча вдень 24 червня найманці ПВК "Вагнер" дісталися до Московської області, проте зупинили свій наступ в 200 км від Москви і Пригожин розгорнув колону з військовою технікою. Це стало результатом переговорів між Олександром Лукашенком і Пригожиним.

Вас також можуть зацікавити новини: