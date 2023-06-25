Кінцева мета Пригожина залишається неясною.

У міру того, як аналітикам американської розвідки ставало все ясніше, що Євген Пригожин збирався мобілізувати свої вагнерівські війська всередині Росії, очікувалося, що його марш на Москву зустріне набагато більший опір і буде "набагато кривавішим, ніж був".

Видання CNN пише, що американський чиновник повідомив, що було здивування тим, що російські професійні військові не змогли краще протистояти військам Вагнера, коли вони просувалися в Ростов-на-Дону і просувалися до Москви.

Погіршує цю ситуацію, за словами представника США, швидкість угоди, укладеної в суботу, 24 червня, яка, за словами Кремля, була укладена за посередництва Білорусі.

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"Я знаю, що, за нашими оцінками, це буде більш жорстоко та криваво", — сказав чиновник.

Зрештою бою за Москву, де можна було б очікувати запеклого опору, не було. За його словами, заявлена Пригожиним причина припинення маршу Вагнера полягала в бажанні уникнути кровопролиття.

"Зараз момент, коли можна пролити кров. Тому, розуміючи всю відповідальність за те, що з однієї зі сторін проллється російська кров, ми розгортаємо свої колони і йдемо в зворотному напрямку", — сказав Пригожин.

Якою була кінцева мета Пригожина в його короткочасній кампанії, залишається незрозуміло.

Військовий заколот у Росії - заява розвідки США

У дні, що передували маршу Вагнера, за оцінками розвідки США, він збирався кинути виклик російському керівництву, повідомили кілька джерел, але неясно, чи було це з самим Путіним або з військовим керівництвом, проти якого він довгий час виступав.

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