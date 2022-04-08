У Пентагоні оприлюднили список озброєння, яке як вже прибуло в Україну, так і те, яке ще буде поставлено.

США схвалили передачу Україні тисяч комплексів Stinger і Javelin, сотень безпілотників-камікадзе Switchblade для захисту у війні проти РФ.

Про це йдеться у повідомленні Міноборони США.

Повідомлення про озброєння з'явилося після того, як США затвердили ще $100 млн на підтримку для України.

У Пентагоні оприлюднили список озброєння, яке як вже прибуло в Україну, так і те, яке ще буде поставлено.

У список зброї для України входять:

Більше 1400 зенітних комплексів Stinger

Більше 5000 протитанкових систем Javelin

Більше 7000 інших протитанкових систем

Сотні тактичних безпілотних літальних апаратів SwitchBlade

Чотири радари стеження за протиартилерійськими і безпілотними авіаційними комплексами

Чотири протимінометні радіолокаційні системи

Броньовані високомобільні багатоцільові колісні машини

Більше 50 млн патронів

45 тис. комплектів бронежилетів і касок

Ракетні системи з лазерною наводкою

Безпілотні повітряні системи Puma

Прилади нічного бачення, тепловізійні системи та системи зв'язку, оптика

Комерційні послуги супутникової зйомки.

Як зазначає CNN, таким чином загальна допомога США Україні склала приблизно $1,7 млрд з початку російського вторгнення. Ця сума включає і $300 млн, схвалених в рамках ініціативи сприяння безпеці України, в рамках якої нову зброю буде закуплено у оборонних підрядників для відправки в Україну.

Як повідомляв УНІАН, 7 квітня сенат США одноголосно прийняв законопроект про відновлення програми часів Другої світової війни, яка дозволить президенту Джо Байдену за спрощеною процедурою надсилати зброю та іншу оборонну допомогу Україні. Зокрема, сенатори підтримали закон про ленд-ліз, оскільки українські військові довели, що можуть відбиватися від окупантів тільки за наявності необхідної зброї, а не за умови залучення іноземних військових.

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