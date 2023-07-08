Американський лідер нагадав, що Пекін покладається на західні інвестиції.

Президент США Джо Байден порадив лідеру Китаю Сі Цзіньпіну після його візиту до Москви "бути обережним" із Путіним, адже Пекін покладається на західні інвестиції.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на уривки інтерв'ю Байдена CNN. За його словами, ці попередження не були погрозами.

"Я сказав: це не погроза. Це спостереження. Відколи Росія вторглася в Україну, 600 американських корпорацій пішли з її території. І ви сказали мені, що ваша економіка залежить від інвестицій з Європи та Сполучених Штатів. І будьте обережні. Будьте обережні", - сказав Байден.

Відповідаючи на запитання, якою була відповідь Сі, американський лідер сказав: "Він слухав і не... сперечався. І якщо ви помітили, він не втручався".

Відносини Путіна та Сі Цзіньпіна

Як відомо, у березні Путін та Сі Цзіньпін провели два дні переговорів з теплими словами дружби між Китаєм і Росією та спільною критикою Заходу. Вони також взяли участь у віртуальному саміті на початку цього тижня.

Китай має неоднозачную позицію з питання вторгнення армії РФ в Україну. Пекін виступає за територіальну цілісність України, але водночас нібито дотримується нейтралітету.

Водночас видання The New York Times пише, що лідер Китаю Сі Цзіньпін після заколоту ватажка ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина побачив, наскільки нестійка співпраця з російським лідером Володимиром Путіним. Така ситуація негативно впливає на владу Сі й змушує покращувати відносини з США і Європою.

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