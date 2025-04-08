У Росії обурилися тим, що спортсмену не дали візу.

Словаччина відмовила у видачі візи для в'їзду до Шенгенської зони російському борцю Абдулрашиду Садулаєву. Про це повідомляє Schengen Area News.

Уточнюється, що Садулаєв мав брати участь у чемпіонаті Європи з боротьби 2025 року. Тепер захід проходить без нього.

У візі росіянину відмовили перед стартом чемпіонату. Президент Федерації спортивної боротьби Росії Михайло Маміашвілі засудив Словаччину, заявивши, що Садулаєву у видачі візи було відмовлено з "політичних причин". У РФ оголосили, що відсутність спортсмена є "втратою для чемпіонату".

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"Відмова у візі Садулаєву - удар по статусу турніру. На даний момент це втрата для світової боротьби", - сказав Маміашвілі.

Пояснюється, що Садулаєв є дворазовим олімпійським чемпіоном, чотириразовим чемпіоном Європи і шестиразовим чемпіоном світу.

"Величезне спасибі колегам із Братислави, Мінспорту, МЗС, вони щільно займаються питанням, роблять усе можливе, і до вчорашнього дня нас запевняли, що Садулаєв отримає візу і все буде добре. Але у Садулаєва заборона на в'їзд до шенгенської зони", - додав Маміашвілі.

Чемпіонат Європи з боротьби стартував у Словаччині 7 квітня. Очікується, що він завершиться 13 квітня.

Вигнання росіян на міжнародних турнірах

Як писав УНІАН, раніше президент МОК закликав допустити росіян до участі в Олімпіаді. Він заявив, що поточна стратегія, за якої уряди і спортсмени ототожнюються, не є правильною.

Водночас надійшла інформація, що УЄФА хоче повернути Росію на міжнародні змагання. Союз європейських футбольних асоціацій почав робити кроки до повернення росіян.

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