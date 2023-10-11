Першопричиною став інцидент з російською ракетою, що безперешкодно залетіла далеко вглиб Польщі.

Двоє найвищих польських генералів подали у відставку через скандал із падінням російської ракети на польській території. Як пише Politico, це може істотно нашкодити правлячій партії в контексті парламентських виборів, що відбудуться в Польщі найближчими вихідними.

Повідомляється, що заяву про відставку написали начальник генерального штабу Раймунд Анджейчак і оперативний командувач збройними силами Томаш Піотровський.

Конфлікт між Піотровським та чинним міністром оборони Маріушом Блащаком розпочався через інцидент з російською ракетою, яка в грудні минулого року залетіла далеко вглиб польскої території і впала сама собою. Причому громадськість про це дізналася лише навесні, коли люди випадково знайшли уламки ракети в лісі.

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"Цей інцидент став великим збентеженням для правлячої партії "Право і справедливість" (PiS), яка зробила національну безпеку ключовою частиною своєї кампанії з перемоги на третій термін на загальних виборах цієї неділі", – пише Politico.

Блащак звинуватив Піотровського в інциденті та вимагав його відставки, що своєю чергою зустріло протидію з боку Анджейчака. Тоді в скандал втрутився президент Анджей Дуда, і звільнення командувача армією не відбулося.

Після цього стосунки між міністром оборони на керівником армії залишалися прохолодними. Через це посилення оборони польського кордону з Білоруссю та евакуація військовими польських цивільних з Ізраїлю проходили без узгодження з оперативним командуванням, яким завідує Піотровський.

Очільник опозиційної Громадянської коаліції Дональд Туск заявив, що має інформацію про відставку ще 10 військових керівників, але на офіційній сторінці польського генштабу в соцмережі спростували факт звільнення вищих офіцерів.

Шимон Головня, один із лідерів правоцентристського угруповання "Третій шлях", назвав ситуацію в армії "хаосом": "Те, що ми бачимо сьогодні, також є очевидною реакцією на поведінку міністра Блащака в його спробі політизації війська".

Вибори в Польщі

Як писав УНІАН, на тлі передвиборчої кампанії правляча в Польщі партія вдалася до низки популістичних заяв і дій. Однією з жертв цього популізму зокрема стала Україна. Прагнучи сподобатися численним польским фермерам, Варшава заборонила імпорт українського зерна. Заступник міністра економіки України Тарас Качка зазначив, що зараз з поляками важко вести переговори, адже вони все сприймають через призму виборів.

Характеризуючи агресивну популістську риторику правлячої партії, видання Foreign Policy назвала дії Польщі щодо України спробою "кинути сусідів під автобус" заради перемоги на виборах.

Також гучний скандал у Польщі викликала публікація старих планів оборони, які передбачали відступ польської армії на рубежі оборони за великими річками у разі повномасштабного вторгнення Росії. Намагаючись переконати виборців, що їхні попередники з нинішньої опозиції нібито були готові віддати Росії півкраїни, правляча партія нарвалася на жорстку критику, оскільки опубліковані плани були вирвані із загального контексту оборонної стратегії і були скасовані давним-давно самими ж попередниками.

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