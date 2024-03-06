Збройова компанія має намір створити спільне підприємство з "Укроборонпромом".

Один з найбільших європейських виробників зброї має намір допомогти Києву наростити власне виробництво важких боєприпасів. Компанія Czechoslovak Group AS планує інвестувати "сотні мільйонів євро" в Україну.

Мільярдер і головний виконавчий директор Міхал Стрнад заявив, що CSG веде переговори з державним збройовим концерном "Укроборонпром" про створення спільного підприємства і шукає підходящі майданчики для виробництва артилерійських і танкових снарядів, а також важкого обладнання.

За його словами, тільки CSG збільшила виробництво великокаліберних боєприпасів на своїх заводах у Словаччині, Іспанії та Сербії у понад 10 разів із моменту повномасштабного вторгнення Росії 2022 року.

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"Нелегко керувати таким швидким зростанням. Якщо у нас буде угода, ми передамо наші технології Україні. Таким чином, ми могли б використовувати їхні можливості та їхніх людей для нарощування виробництва артилерійських і танкових боєприпасів", - цитує мільярдера видання Bloomberg.

Крім боєприпасів, CSG виробляє військові та цивільні вантажівки Tatra, бронеавтомобілі та колісні самохідні гаубиці, а також модернізує радянські танки Т72 для української армії. Щоб задовольнити зростаючий світовий попит, компанія будує нові виробничі цехи в Чехії і розраховує наступного місяця завершити операцію з придбання за 1,9 мільярда доларів бізнесу з виробництва малокаліберних боєприпасів американської компанії Vista Outdoor Inc.

Досі CSG покладалася в основному на кредити місцевих банків, але після угоди з Vista вона має намір рефінансувати весь свій борг завдяки синдикованим кредитам, а також міжнародним облігаціям у євро і доларах, за словами Стрнада.

Зброя для України - останні новини

Низка країн ЄС оголосили, що готові приєднатися до ініціативи Чехії щодо закупівлі боєприпасів для України. Так, Бельгія вирішила виділити 200 мільйонів євро на цю мету.

Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що 15 країн готові приєднатися до ініціативи, яка покликана відповісти на брак боєприпасів.

Крім того, Німеччина також вирішила приєднатися до ініціативи Чехії, яка передбачає закупівлю 800 000 боєприпасів для України.

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