Федеральний уряд надасть тризначну мільйонну суму.

Німеччина вирішила долучитись до ініціативи Чехії, яка передбачає закупівлю 800 000 боєприпасів для України. Про це в Берліні заявив речник німецького уряду Штеффен Хебештрайт, пише Tagesschau.

"Федеральний уряд вносить тризначну мільйонну суму в чеську ініціативу щодо закупівлі боєприпасів для України", – зазначив речник.

Водночас він не назвав ні точну суму, яку країна виділить на снаряди для України, ні подробиць закупівлі.

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Варто зазначити, що Чехія знайшла поза межами ЄС 800 000 боєприпасів, більше половини з яких становлять 155-міліметрові, які можуть бути відправлені Україні за рахунок фінансування охочих країн. Прага готова бути посередником у постачанні снарядів.

Зброя для України

Низка країн ЄС вже заявила про готовність приєднатись до ініціативи Чехії. Так, Бельгія вирішила виділити 200 млн євро на закупівлю артилерійських боєприпасів для України.

Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала за підсумками саміту в Парижі заявив, що 15 країн готові приєднатися до ініціативи, яка покликана відповісти на нестачу боєприпасів.

Водночас українські військові збираються отримати перші із сотень тисяч 155-мм артилерійських снарядів у рамках міжнародних зусиль з постачання іноземних запасів, оскільки зусилля США з відправки додаткової допомоги залишаються висячими в Конгресі.

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