На чоловіка напали посеред вулиці. Нападник втік.

У польському Хелмі невідомий чоловік напав із ножем на 36-річного українця. Нападник завдав жертві чотири удари ножем у груди.

Як повідомляє RMF FM, напад стався проти опівночі на автостоянці на вулиці Волинській. Нападник чотири рази вдарив чоловіка в груди ножем і втік.

Поранений українець від отриманих травм помер у лікарні. Медики до кінця намагалися його реанімувати.

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Поліція наразі шукає нападника. До пошуків залучили кінологів із собаками. Мотиви злочину невідомі.

Інциденти з українцями у Польщі

На початку червня на польській залізниці трагічно загинув український підліток. 17-річного юнака збив потяг у Малопольському воєводстві.

Згодом стало відомо, що у Польщі п'яний водій влаштував ДТП, жертвою якого став 14-річний українець. Хлопчик помер у лікарні через деякий час після аварії.

Крім того, еа початку березня стало відомо, що у Польщі померла 12-річна громадянка України. За відомостями ЗМІ, дівчинка раптово перестала дихати, і мати викликала їй швидку допомогу.

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