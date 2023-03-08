Лікарі годину реанімували дівчинку, проте врятувати її не вдалося.

У Польщі померла 12-річна українка, дівчинка раптово перестала дихати. Про це повідомляє інформаційний портал Польщі in Poland.

Трагедія сталася у Поморському воєводстві. За даними видання, швидку викликала матір дівчинки, яка помітила, що дитина втратила свідомість і перестала дихати.

Як повідомляється, після прибуття медики почали серцево-легеневу реанімацію. Згодом їм на допомогу прийшли пожежники, які привезли кисень, бо в машині швидкої його було замало. Лікарі швидкої реанімували дитину понад годину. На жаль, медикам не вдалося її врятувати.

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Наразі причину раптової смерті дівчинки з’ясовує прокуратура. Слідчі призначили розтин, а матері дівчинки надали україномовного психолога.

Трагедія з українкою в Англії - що відомо

Як повідомля УНІАН, кілька днів тому 14-річна українка загадково померла у Великій Британії.

Дівчину у непритомному стані знайшли на одному з пляжів в англійському графстві Девон. Дитину гелікоптером доставили до лікарні, однак там вона померла.

Слідчі поки що не мають жодної версії, коли, за яких обставин і як трапилася смерть українки.

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