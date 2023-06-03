Громадянин України загинув у Малопольському воєводстві.

На польській залізниці трагічно загинув український підліток.

Неповнолітнього українця збив потяг у Малопольському воєводстві - на території Стерковця, повідомило видання rmf24.pl у суботу, 3 червня, посилаючись на відомості правоохоронців. За його даними, підліток загинув близько опівночі.

"Це був потяг з Кракова в Тарнув... Загинув 17-річний громадянин України", - повідомили в поліції. Причини загибелі українця встановлюються.

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Варто зазначити, що у польському селі Стерковець є зупинка, яка називається так само, як і село.

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На початку березня стало відомо, що у Польщі померла 12-річна громадянка України. За відомостями ЗМІ, дівчинка раптово перестала дихати, і мати викликала їй швидку допомогу.

Журналісти дізналися, що лікарі швидкої допомоги реанімували дівчинку понад годину. На жаль, медики не змогли врятувати дитину.

Звернемо увагу, що зараз у Польщі перебуває багато українців, які знайшли там прихисток на час війни України проти РФ.

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