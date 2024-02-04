У Білому домі назвали цю ініціативу республіканців "цинічним політичним маневром".

В адміністрації президента Сполучених Штатів Америки (США) Джо Байдена розкритикували намір Палати представників проголосувати за законопроект про фінансову допомогу Ізраїлю без програми підтримки України. Про це йдеться у заяві прес-секретаря Білого дому Карін Жан-П’єр.

Так, у заяві цю ініціативу названо "цинічним політичним маневром" республіканців.

"Протягом кількох місяців адміністрація працювала з двопартійною групою сенаторів над угодою про національну безпеку, яка забезпечує безпеку нашого кордону та забезпечує підтримку народу України та Ізраїлю. У той час, коли законодавчий текст неминучий, республіканці в Палаті представників пропонують свій останній цинічний політичний маневр", - йдеться у заяві.

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Безпека Ізраїлю має бути священною, а не політичною грою, зазначають у Білому домі, виступаючи "рішуче проти цієї витівки, яка не сприяє забезпеченню безпеки кордону, не допомагає народу України захиститися від агресії Путіна та відмовляє в наданні гуманітарної допомоги мирним жителям Палестини".

Наголошується, що натомість республіканці Палати представників повинні працювати двопартійно, як це роблять адміністрація та Сенат, над цими нагальними питаннями національної безпеки.

Допомога від США для України - що відомо

Вже кілька місяців американські законодавці не можуть схвалити запит Джо Байдена на додаткове фінансування, де йдеться про допомогу Україні, Ізраїлю, Тайваню, а також питання національної безпеки США. Питання підтримки України блокують через кризу на південному кордоні, де значно зросла кількість мігрантів.

Вчора Джонсон заявив, що пакет щодо нацбезпеки США, де йдеться про допомогу Україні та безпеку кордонів, ймовірно, розділять.

Спікер Палати представників Сполучених Штатів Америки Майк Джонсон напередодні заявив, що наступного тижня відбудеться голосування щодо законопроєкту про прискорення виділення Ізраїлю 17,6 мільярдів доларів безпекової допомоги – без підтримки України.

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