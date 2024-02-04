Зазначається, що законопроект передбачає виділення 18,5 мільярда доларів на забезпечення імміграційної безпеки.

Сенатори Конгресу США поспішають оприлюднити довгоочікуваний законопроект, в якому політика охорони кордонів поєднується з військовою допомогою Україні, Ізраїлю та іншим союзникам США. Це рішення вже довго намагаються проштовхнути через скептицизм республіканців, включаючи спікера Палати представників Майка Джонсона.

Видання Associated Press пише, що ця пропозиція - найкращий шанс для президента Джо Байдена надати допомогу Україні у воєнний час - головна мета зовнішньої політики, яку поділяють і головний демократ Сенату, сенатор Чак Шумер, і головний республіканець, сенатор Мітч Макконнелл. Очікувалося, що Сенат цього тижня проведе ключове пробне голосування щодо цього законопроекту, але він вже натрапив на стіну опозиції з боку консерваторів.

Оскільки Конгрес застопорився на затвердженні десятків мільярдів доларів допомоги Україні, США припинили постачання боєприпасів і ракет Києву, залишивши українських солдатів, які намагаються відбити вторгнення Росії, без зброї.

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Намагаючись подолати опір республіканців Палати представників, Макконнелл минулого року наполягав на тому, щоб зміни в прикордонній політиці були включені в пакет фінансування національної безпеки. Законопроект переглядає систему надання притулку на кордоні, посилюючи контроль, а також наділяє президентів новими повноваженнями щодо негайної висилки мігрантів.

Однак у передвиборчий рік Байден та багато демократів підтримали ідею суворого дотримання кордонів, тоді як Дональд Трамп та його союзники критикували запропоновані заходи як недостатні. Вони також стверджують, що у президентів і так достатньо повноважень для припинення незаконного перетину кордону - така позиція гарантує, що імміграція залишиться одним з головних питань на президентських виборах.

Джонсон, республіканець з Луїзіани, в недільному інтерв'ю NBC сказав, що йому невідомі деталі законопроекту, але вказав на пропозицію Палати представників про жорсткі заходи щодо імміграції.

"Ми говоримо, що потрібно зупинити потік мігрантів", - сказав Джонсон. Він також дав зрозуміти, що саме він, а не Трамп, буде вирішувати, чи виносити законопроект на обговорення, якщо він пройде в Сенаті. Але в якості ще однієї ознаки того, що Джонсон чинить опір сенатському пакету, він повідомив у суботу, що Палата представників голосуватиме за окремий пакет військової допомоги Ізраїлю на суму 17,6 мільярда доларів - такий крок дозволить республіканцям Палати представників продемонструвати підтримку Ізраїлю окремо від сенатської угоди.

"Я впевнена, що коли наш законопроект пройде Сенат і потрапить в Палату представників, у членів Палати, включаючи спікера Джонсона, буде достатньо можливостей, щоб прочитати, зрозуміти законопроект і задати питання", - сказала сенатор Кірстен Сінема, незалежний депутат від Арізони.

Пропозиція про кордон, на узгодження якого пішли місяці, спрямована на отримання контролю над системою надання притулку, яка виявилася перевантажена історичною кількістю мігрантів, які прибувають на кордон. Законопроект пропонує переглянути систему, посиливши і прискоривши заходи. Якщо число нелегальних перетинів кордону перевищить 5 тисяч в день в середньому за п'ять днів, автоматично почнуть діяти повноваження з видворення, і мігранти будуть відправлятися назад в Мексику без можливості подати прохання про надання притулку. Якщо число мігрантів досягне 4 тисяч, у Адміністрації президента буде можливість використовувати повноваження з висилки.

Байден, посилаючись на ці повноваження, заявив, що використовує їх для "закриття кордону", як тільки законопроект буде підписаний.

Законопроект передбачає виділення 18,5 мільярда доларів на забезпечення імміграційної безпеки, включаючи наймання тисяч нових співробітників для оцінки клопотань про надання притулку, а також сотень агентів прикордонного патруля, за словами людини, обізнаної про пакет, який говорив на умовах анонімності, щоб обговорити законопроект. 1,4 мільярда доларів з цієї суми підуть на притулки і служби в містах США, які насилу справляються з напливом мігрантів в останні місяці.

Мігранти, які шукають притулку, що надає захист людям, які стикаються з переслідуваннями в своїх країнах, зіткнуться з більш жорстким і швидким процесом розгляду їх заяв. Стандарти первинних співбесід, відомих як перевірка на наявність обґрунтованих проблем, будуть посилені, і багато хто пройде їх протягом декількох днів після прибуття на кордон. Остаточні рішення щодо їхніх клопотань про надання притулку будуть прийматися протягом декількох місяців, а не так, як зараз, коли очікування часто затягується на роки.

Серед демократів посилення стандартів надання притулку викликало занепокоєння, особливо у прогресивних та іспаномовних законодавців. Хоча представники обох партій відкрито критикують обговорювану політику, багато хто утримується від остаточних суджень, поки не ознайомляться з текстом законопроекту, який в Капітолії тримається в строгому секреті

Лідер демократів у Палаті Хакім Джеффріс заявив, що підтримає цю ідею, якщо вона потрапить до Палати представників.

Допомога Україні від США - остані новини

Вже кілька місяців американські законодавці не можуть схвалити запит Джо Байдена на додаткове фінансування, де йдеться про допомогу Україні, Ізраїлю, Тайваню, а також нацибезпеці США. Питання підтримки України блокують через кризу на південному кордоні.

Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що пакет з нацбезпеки США, ймовірно, розділять.

1 січня лідер більшості в Сенаті США Чак Шумер повідомив, що наступного тижня Сенат голосуватиме за додатковий законопроект про допомогу Україні та нацбезпеці, який включає двопартійну угоду про прикордонні та імміграційні обмеження.

4 лютого спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що наступного тижня відбудеться голосування щодо законопроекту про прискорення виділення Ізраїлю 17,6 мільярдів доларів допомоги у сфері безпеки - без підтримки України.

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