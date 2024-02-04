Йдеться про виділення понад 17 млрд доларів.

Спікер Палати представників Сполучених Штатів Америки Майк Джонсон заявив, що наступного тижня відбудеться голосування щодо законопроєкту про прискорення виділення Ізраїлю 17,6 мільярдів доларів безпекової допомоги – без підтримки України.

Як пише The New York Times, таку заяву він зробив у суботу, 3 лютого. Ззаначається, що це може ускладнити зусилля лідерів американського Сенату зі згуртування підтримки ширшого пакету, до якого входять також заходи з посилення безпеки американських кордонів та допомога Україні.

"Цей крок може ще більше підірвати підтримку компромісу, який вже зазнав критики з боку партійних лідерів, таких як Джонсон і колишній президент Дональд Трамп", – наголошує видання.

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Джонсон сказав, що сенатський пакет буде проваленим після надходження до Палати представників. За його словами, запропоновані у ньому заходи з безпеки кордонів недостатньо жорсткі для стримання сплеску міграції. Натомість Палата представників зосередить зусилля на імпічменті міністра внутрішньої безпеки – голосування з цього питання також заплановане на наступний тиждень.

У листі до членів Палати представників Джонсон додав, що пріоритет Палата буде надавати і власному підходу до допомоги Ізраїлю у війні проти ХАМАСу, незалежно від того, яке законодавство може бути ухвалене Сенатом, якщо таке буде.

"Їхнє керівництво усвідомлює, що, не включивши Палату представників у свої переговори, вони втратили можливість швидкого розгляду будь-якого законодавства", – заявив Джонсон, наголосивши, що Палаті представників "доведеться працювати над цими питаннями з власної волі, і наші пріоритети повинні бути розглянуті".

Відомо, що низка представників Республіканської партії в Сенаті та Палаті представників вимагають розглядати підтримку Ізраїлю окремо від питань допомоги Україні та безпеки кордону. Наприкінці 2023 року Сенат уже завадив спробі республіканців форсувати голосування за попередній законопроєкт про допомогу Ізраїлю, підтриманий Палатою представників. Джонсон згадав і про цю історію.

"Демократи чітко дали зрозуміти, що їхнє головне заперечення проти початкового законопроєкту Палати представників було пов'язане з його взаємозаліками. Сенат більше не матиме виправдань, якими б хибними вони не були, проти швидкого ухвалення цієї критично важливої підтримки для нашого союзника (Ізраїлю)", – написав він.

Допомога Україні від США

Вже кілька місяців американські законодавці не можуть схвалити запит Джо Байдена на додаткове фінансування, де йдеться про допомогу Україні, Ізраїлю, Тайваню, а також питання національної безпеки США. Питання підтримки України блокують через кризу на південному кордоні, де значно зросла кількість мігрантів.

Нещодавно спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що пакет щодо нацбезпеки США, де йдеться про допомогу Україні та безпеку кордонів, ймовірно, розділять.

1 січня лідер більшості в Сенаті США Чак Шумер повідомив, що наступного тижня Сенат голосуватиме щодо додаткового законопроекту про допомогу Україні та національної безпеки, який включає двопартійну угоду про прикордонні та імміграційні обмеження.

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