Передача самохідних гаубиць Україні призведе до затримки у розгортанні 1-ї бригади у Данії.

Данія готова передати Україні 19 самохідних артилерійських установок Caesar.

Уряд Данії вже проконсультувався з парламентом під час засідання Комітету з питань зовнішньої політики, повідомляє прес-служба Міністерства оборони Данії.

Міністр оборони країни Якоб Еллеманн-Єнсен привітав рішення парламенту та наголосив, що самохідні гаубиці наразі дуже необхідні Збройним силам України.

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"Я радий, що переважна більшість парламентських партій підтримує цю пожертву. Данія була однією з найактивніших країн-донорів від початку війни в Україні. Ми повинні продовжувати бути такими", - зазначив міністр.

За його словами, Данії зараз важливо знайти баланс між допомогою Україні й продовженням зміцнення власної оборони. Зокрема, передача САУ призведе до затримки у розгортанні 1-ї данської бригади. У зв'язку з цим Данія розглядає можливість швидкого набуття нових спроможностей.

САУ Caesar: що відомо

Caesar – це самохідна артилерійська установка нового покоління. Вона дозволяє уражати противника на відстані 20 км і більше від лінії фронту з високою точністю. Максимальна дальність стрільби - 42 км. Скорострільність - шість пострілів за хвилину.

Ці САУ можуть використовувати кілька типів боєприпасів калібру 155 мм, які застосовуються в країнах НАТО.

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