За словами Петера Пеллегріні, "ми стоїмо перед фундаментальним викликом забезпечення миру в Україні та Європі".

Перед європейськими політиками, в тому числі словацькими, стоїть фундаментальне завдання – забезпечити мир в Україні, а відтак і в Європі, щоб трагічні сценарії не реалізувалися. Про це під час урочистостей з нагоди 79-ї річниці закінчення Другої світової війни в Європі сказав президент Словаччини Петер Пеллегріні, інформує Topky.sk.

Політик також заявив, що в разі потреби також запропонує для мирних переговорів Братиславу, яка "має досвід подібного саміту". За його словами, 79 років без війни призвели до певної девальвації самого миру, "і ми сприймаємо це як само собою зрозуміле".

"На жаль, наразі ми бачимо, що це не так. У зв'язку з війною в Україні, інших частинах Європи та світу потихеньку починає брязкати зброя. ... Багато хто готує плани військового конфлікту, а дипломатія загартовує свій словниковий запас, давайте говорити про припинення вогню, про мирні сценарії, давайте активізувати дипломатію і сприймати зброю як крайній засіб", – сказав словацький лідер. Відео дня

Він також подякував бійцям Червоної Армії, які визволяли територію Словаччини.

"Сьогодні ми глибоко відчуваємо, що існує спроба переписати історію. Проте я хочу з цього місця відкинути будь-які спроби спотворити історичну правду, тому що правда є лише одна. Тому я відкидаю спроби не згадувати чи свідомо замовчувати заслуги Червоної армії у визволенні нашої батьківщини, а також я відкидаю спроби гуманізувати фашистський режим і применшувати факти про жертви концтаборів", – сказав Пеллегріні.

Словаччина і війна в Україні - останні новини

Більшість жителів Словаччини звинувачують Захід та Україну в агресії РФ. Про це йдеться у результатах дослідження Globsec Trends 2024. Так, 41% опитаних словаків зазначили, що саме РФ є винуватцем війни в України, при цьому 51% вважає, що за агресію РФ відповідальна Україна або Захід.

Також УНІАН повідомляв, що словаки збирають гроші на снаряди для ЗСУ. Вони хочуть взяти участь у чеські снарядній ініціативі в обхід свого уряду.

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