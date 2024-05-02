Такі результати дослідження показують, що словаки схильні вірити російській пропаганді.

Понад 50% жителів Словаччини вважають, що війну РФ проти України спровокували західні держави та Україна. Про це йдеться у результатах дослідження Globsec Trends 2024, пише "Європейська правда".

Зазначається, що 41% опитаних словаків зазначили, що саме Росія є винуватцем війни в України, в той час, як більшість населення країни запевняє, що за агресію РФ відповідальна Україна або Захід.

Також 31% опитаних вважає, що саме західні країни відповідальні за війну. 20% респондентів назвали винуватцем Україну. За їхніми словами, причиною нападу стало те, що українці з 2014 року утискали росіян на сході країни.

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Дослідниця з Globsec Center for Resilience and Democracy Домініка Гайду заявила, що у Словаччині близько 25% населення має великі проросійські настрої. Також вона додала, що частина суспільства ніколи не буде звинувачувати РФ у війні.

"На жаль, решта повірила прокремлівській дезінформації, яка стверджує, що у війні винні Захід чи Україна, і поширенню якої сприяє широке коло внутрішніх акторів", - зазначила Гайду.

За її словами, результати опитування свідчать про те, що словаки схильні вірити дезінформації та теоріям змови.

У виданні додали, що результати дослідження 2023 року Globsec Trends відрізняються від нового лише рівнем статистичної похибки.

"Більшу різницю можна побачити, якщо подивитися на дані 2022 року, коли Росія вторглася в Україну. Тоді більш ніж половина словаків звинуватили в цьому Росію. Дослідження для Globsec проводило агентство Focus протягом лютого та березня на вибірці з 1000 респондентів", - підсумували у повідомленні.

Позиція прем'єр-міністра Словаччини щодо війни в Україні

Своєю чергою прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що військові його країни не будуть брати участі у війні, яку розпочала РФ, оскільки Україна не є членом НАТО, повідомляє Aktuality.sk.

"Україна не є членом НАТО. Словаччина не має жодного відношення до війни в Україні, і я надсилаю дуже чітке повідомлення всій Словаччині, незалежно від того, хто нас про щось просить, нога словацького солдата не перетне словацько-український кордон", - зазначив Фіцо.

За його словами, слова президента Франції Еммануеля Макрона про відправку західних військ в України є лише його позицією. Проте прем'єр Словаччини додав, що такі заяви є "кроком до Третьої світової війни".

"Суверенні висловлювання суверенних політиків - це виключно справа Франції, а не Словаччини", - підкреслив він.

Також нещодавно Роберт Фіцо познущався зі збору словаків для України. За його словами, допомога жителів Словаччини є "пуком в дерево", який не змінить ситуацію.

"Люди мають право думати, що кулі і бомби важливіші, ніж, можливо, люди в Словаччині, хворі на рак. То нехай присилають зброю, а мені нічого їм сказати. Якби ми сьогодні сказали: "Давайте зробимо збір коштів на лікування раку", ми б, мабуть, не зібрали стільки... Знаєте, як кажуть чехи? Že prd do Stromovky (Це пук у дерево). Вибачте за вираз, це лише символічно", - прокоментував він такими словами вчинок громадян країни.

Збір словаків для України: що відомо

Як писав УНІАН, активісти Словаччини заявили, що збиратимуть кошти на ініціативу Чехії щодо закупівлі боєприпасів для ЗСУ, незважаючи на позицію теперішнього уряду Роберта Фіцо. Станом на 19 квітня було зібрано понад 2,15 мільйона євро. За словами організаторів, збір коштів буде без строків.

"Багато людей у Словаччині соромляться орієнтації уряду [Роберта Фіцо] на Росію. Саме тому люди роблять свій внесок", - зазначила співорганізатор збору коштів Зузана Іжакова.

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