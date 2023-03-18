Цілий рік США дозволяли росіянам ховатися від війни, репресій і мобілізації, але тепер передумали.

Влада США відновила депортацію громадян Росії, призупинену після повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Про це пише The Guardian.

Журналістам стало відомо, що кілька днів тому з США назад на батьківщину був висланий росіянин, який втік від мобілізації і попросив притулок в Америці. У країну він потрапив через Мексику.

Як розповіла адвокат росіянина, міграційні органи дійшли висновку, що загроза відправки в армію не може вважатися підставою для надання притулку. Адвокат стверджує, що такі ж рішення було ухвалено щодо ще трьох її клієнтів-росіян, які вже подали протест і залишаються в США, поки справу розглядають апеляційні органи.

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"Мігранти з Росії приїхали в США, думаючи, що вони можуть отримати притулок і бути захищені від депортації через заявлену позицію уряду. Тепер очевидна зміна політики викликала сум'яття у мігрантів і їхніх прихильників, у яких залишилося мало часу для планування", – пише видання.

Росіяни тікають з Росії

У той час як значна частина російського суспільства охоче підтримує або як мінімум не має нічого проти російського вторгнення в Україну, кілька сотень тисяч або навіть мільйонів росіян вирішили покинути батьківщину за останній рік.

Особливо багато росіян осіло в сусідніх з Росією країнах - Казахстані, Грузії, Вірменії. Наприклад, в Грузії вони вже становлять 8% населення. А влада Казахстану вимушена була змінити правила перебування іноземців в країні через наплив росіян.

Біжать росіяни і в більш віддалені країни. Так, в минулому році в Аргентині почалося справжнє нашестя вагітних росіянок. У лютому цього року аргентинська влада помітила дивну тенденцію і почали вживати заходів.

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