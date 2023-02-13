В Аргентині розслідують схему, за якою росіяни намагаються обманом отримати місцеве громадянство.

Історія з вагітними росіянками, затриманими в Аргентині, отримала продовження. Жінок підозрюють у торгівлі людьми за змовою зі злочинним угрупуванням. Про це йдеться в журналістському розслідуванні видання "Настоящее время".

Аргентинські правоохоронці розслідують діяльність "агентства", яке допомагає росіянам отримувати аргентинське громадянство через фіктивний шлюб і народження дитини.

"Учасники розслідування вважають, що існує злочинна організація, яка підшукує для чоловіків з Росії, зацікавлених у громадянстві Аргентини, одиноких вагітних росіянок і привозить їх в Буенос-Айрес", – розповіло одне з джерел.

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Після укладення фіктивного шлюбу такі фальшиві подружжя відправляються в Аргентину, де те ж саме агентство забезпечує їм проживання і проходження всіх процедур, пов'язаних з народженням дитини. Після цього дитина автоматично стає громадянином Аргентини, а його "батько" і мати отримують право на ПМЖ.

Офіційно розслідування ведеться за статтею про торгівлю людьми. Коментуючи те, що відбувається, голова міграційної служби Аргентини Флоренсія Каріньяно використала термін "контрабанда людей".

Аргентинська влада зазначає, що в принципі вони не проти, щоб росіянки еммігрували в країну і народжували тут дітей. Але проблема в тому і полягає, що більшість учасників цієї схеми не зацікавлені в переїзді.

"Їхня мета - лише отримати аргентинський паспорт, який дозволяє в'їжджати без віз в 171 країну і, наприклад, отримати десятирічну візу в США", – відзначають автори розслідування.

Масовий виїзд росіян за кордон

З початком повномасштабного вторгнення в Україну багато громадян самої Росії масово стали виїжджати в інші країни – через незгоду з курсом країни, або через побоювання потрапити під мобілізацію.

Зокрема, багато росіян осіло в Грузії. З початку війни в Україні грузинський кордон перетнули 1,3 млн росіян, близько 300 тисяч з них залишилися в країні. Зараз росіяни становлять майже 8% населення Грузії.

Через масовий наплив росіян Казахстан змушений був сильно посилити правила їхнього перебування в країні.

Багато росіян прагнуть в США. Через це влада Мексики стала частіше відмовляти їм в отриманні візи - опинившись в країні, росіяни унадилися штурмувати американо-мексиканський кордон.

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