Це перший "вагнерівець", який втік за кордон після участі у війні проти України.

Колишній командир ПВК"Вагнер" Андрій Медведєв, який втік до Норвегії і попросив там притулку, затриманий.

Як повідомляє The Guardian, тепер він боїться, що буде депортований до Росії.

Норвезький адвокат Медведєва Брюньульф Ріснес повідомив, що поліція ухвалила рішення про затримання ввечері в неділю, 22 січня.

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"Він залишався на добровільних засадах на конспіративній квартирі. Якщо він відмовляється бути там, вони мали або відпустити його, або затримати", – сказав Ріснес.

Ріснес повідомив також, що зараз Медведєва переводять в ізолятор тимчасового утримання. Сам "вагнерівець" у розмові з журналістами заявив, що боїться депортації до Росії.

Представник норвезької поліції Лін Ісаксен повідомив, що розглядається питання про інтернування – позбавлення волі без пред'явлення звинувачень, яке застосовують для ув'язнення ворожих громадян у воєнний час або підозрюваних у тероризмі.

"Він затриманий ... і ми розглядаємо питання про те, чи слід домагатися рішення суду про інтернування", – сказав Ісаксен.

Екс-командир "Вагнера" Андрій Медведєв - що потрібно знати про нього

26-річний Андрій Медведєв, екс-командир російської приватної військової компанії "Вагнера", потрапив до Норвегії 13 січня. 16 січня управління імміграції Норвегії підтвердило, що він попросив притулок в країні.

Це перший відомий "вагнерівець", який воював проти України, а потім потрапив за кордон.

У грудні він дав інтерв'ю російському The Insider, в якому розповів, як стратили найманців за відмову брати участь у бойових діях в Україні. Нібито він особисто був присутній на кількох розстрілах. За словами Медведєва, двоє з десяти страчених, про яких йому відомо, не були колишніми ув'язненими. Він також заявив, що готовий розповісти все, що йому відомо про ПВК "Вагнера" та її лідера Євгена Пригожина.

Також в середині грудня з'являлася інформація про його затримання в Московській області. Повідомлялося, що російські силовики хочуть передати його Службі безпеки ПВК Пригожина для розправи і вбивства за допомогою кувалди.

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