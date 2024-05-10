Раніще від польских урядовців вже лунали заяви про те, що "все можливо".

Польща не буде депортувати українських чоловіків додому, але польський уряд досі не сформував офіційного бачення того, як йому варто вчинити стосовно них. Про це в інтерв’ю "Укрінформу" заявив посол Польщі в Україні Ярослав Гузи.

Нещодавно міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що Варшава готова допомогти Україні із поверненням чоловіків мобілізаційного віку. Але потім міністр закордонних справ Радослав Сікорський сказав, що питання є неоднозначним. За словами посла, суперечливі заяви, які лунають від польських урядовців, свідчать про відсутність сформованої позиції.

"Досить важко уявити, що польська влада повертатиме чоловіків призовного віку в Україну силою. Такого не станеться", – вважає дипломат.

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За словами Гузи, в Польщі добре розуміють український уряд, якому треба захищати державу. Разом з тим посол зауважив, що всі добровольці повернулися в Україну ще на початку війни, тож зараз треба шукати якісь стимули для повернення інших.

"Багато залежить також і від воєнної ситуації в Україні. А вона зараз дуже складна, і настрої досить погані, тому що у росіян зараз є перевага. (...) Моя особиста думка: це обов’язок – [служба в армії]. Але моя особиста думка не означає, що я радив би комусь примушувати воювати тих, хто не хоче повертатися в Україну", – заявив польский дипломат.

Проблема повернення чоловіків з-за кордону

Як писав УНІАН, представники української влади неодноразово озвучували необхідність повернення в Україну чоловіків мобілізаційного віку. Однак дієвого механізму досі не було придумано. Наприкінці квітня закордонні диппредставництва України припинили надавати консульські послуги українським чоловікам мобілізаційного віку, які не поновили облікові дані.

Коментуючи це рішення, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба апелював до справедливості та казав, що "хлопці в окопах дуже втомилися". Але він не зміг пояснити, як саме це допоможе повернути чоловіків з-за кордону.

За словами юристів, країни ЄС, попри заяви окремих правих політиків, не наважаться депортувати українських чоловіків додому. Таке рішення обернеться лавиною судових позовів, які українці виграють.

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