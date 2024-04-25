Тим часом українці, що перебувають за кордоном, висловлюють обурення діями свого уряду.

У Польщі не виключають можливість депортації додому військовозобов’язаних громадян України. Але це залежатиме від самої України. Про це пише Financial Times із посиланням на міністра оборони Польщі Владислава Косіняка-Камиша.

Видання зауважує, що Польща стала головним притулком для українців, які рятуються від війни. За оцінками польської влади, станом на початок року в Польщі перебувало близько 200 000 українських чоловіків.

З 23 квітня Україна призупинила консульські послуги для чоловіків призовного віку, які проживають за кордоном, зокрема в Польщі. Це ускладнило для них продовження терміну легального перебування в країні.

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"Громадяни України мають зобов’язання перед державою. Ми давно припускали, що ми також можемо допомогти українській стороні в тому, щоб ті, хто зобов’язаний проходити військову службу, поїхали в Україну", – заявив Косіняк-Камиш.

Як пише FT, тих громадян України, які не продовжать право на перебування в Польщі, можуть депортувати. "Все можливо", – наголосив польський міністр.

Тим часом українці, які перебувають за кордоном, негативно реагують на призупинку консульських послуг і звинувачують уряд у порушенні їхніх конституційних прав і прав людини.

"Краще було б створити в Польщі навчальні центри, де можна було б професійно навчати тих, хто боїться потрапити на фронт непідготовленим, як гарматне м’ясо! Це було б корисніше!" – написав українець в коментарях на Facebook-сторінці українського посольства в Польщі.

Там же українці пишуть під новинами посольства, що до Євросоюзу Україну не пустять, але судовими позовами тепер точно закидають.

"Люблю Україну, але тепер жалкую, що народилась саме в цій країні. Не можу повірити, що ми докотилися до порушення Конституції. Україна такими зусиллями не поверне своїх громадян, а тільки змусить, щоб все більше українців не поверталося туди більше ніколи", – йдеться в іншому коментарі.

Призупинення консульських послуг для чоловіків

Як писав УНІАН, 23 квітня українські дипустанови припинили надавати консульські послуги українським чоловікам мобілізаційного віку. Це вже спричинило хвилю обурення серед громадян, які перебувають за межами держави.

Юристи розкритикували дії українського МЗС, як такі, що порушують права громадян і не мають законного обгрунтування.

В Польщі і Литві представники уряду висловили готовність допомогти Україні повернути чоловіків додому. А от у Німеччині влада навпаки виключає можливість примусової депортації чоловіків та заспокоює біженців тим, що статус захисту залишиться навіть для тих, у кого прострочений паспорт.

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