Чи допоможе такий крок поповнити військо новобранцями, міністр не знає і апелює до справедливості.

Голова МЗС Дмитро Кулеба не знає, скільки чоловіків повернуться з-за кордону після призупинення консульских послуг для них. Але попередній стан речей він вважає несправедливим. Такими думками міністр поділився з The Guardian.

Так, коментуючи призупинення консульських послуг для українських чоловіків мобілізаційного віку, Кулеба назвав це кроком до справедливості у той час, коли "хлопці в окопах дуже втомилися".

"Вони не розуміють, чому уряд не намагається залучити більше людей до участі у війні", — сказав міністр.

Відео дня

За його словами, поки незрозуміло, скільки чоловіків тепер повернуться назад, але він вважає неприпустимим, щоб одні українці "сиділи в ресторанах" за кордоном, поки інші гинуть.

Україна призупинила надання консульських послуг для військовозобов’язаних

Як писав УНІАН, закордонні диппредставництва України з 23 квітня припинили надавати консульські послуги українським чоловікам мобілізаційного віку. Це вже спричинило напруження у сервісних центрах за кордоном.

Подібні обмеження для чоловіків передбачені ухваленим нещодавно законом про посилення мобілізації в Україні. Однак справа у тому, що закон ще не набув чинності, тож застосування його норм ще не почалося.

Низка експертів вже розкритикували дії українського МЗС, яке обмежило права громадян без чіткого обгрунтування. Наприклад, юрист Євген Зурнаджі вважає дії МЗС "порушенням прав людини".

Вас також можуть зацікавити новини: