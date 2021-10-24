У цьому списку також знаходяться країни з нестабільною ситуацією в сфері безпеки.

Державний департамент США оновив список так званих "безпритульних національностей". В нього додали росіян.

Про це йдеться у відповідному документі Держдепу США.

Громадянам Російської Федерації порадили звертатися в разі необхідності в американське посольство у Варшаві. Туди ж можна подавати заяви на імміграційні візи.

У список "безпритульних" також потрапили громадяни таких країн - Іран, Сирія, Лівія, Куба, Ємен, Сомалі, Венесуела та інші.

Читайте такожВ Україну прибула третя партія вантажу військової допомоги від СШАДовідка УНІАН. Статус "безпритульних національностей" отримують громадяни тих країн, де немає дипломатичного представництва США. Крім того, такий статус отримають жителі країн з нестабільною ситуацією у сфері безпеки.

Як раніше повідомляв УНІАН, двопартійна група сенаторів США закликала президента Джо Байдена вислати 300 російських дипломатів з США, якщо не буде розширено штат американського посольства в Москві.

За їх словами, в Росії перебували лише близько 100 американських дипломатів, а в США - 400 російських.

Пізніше Росія запропонувала США зняти всі введені раніше обмеження на роботу дипломатичних представництв.

Автор: Анастасія Горбачова