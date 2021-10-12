У РФ заявили, що не прагнуть до подальшої ескалації.

Росія запропонувала США зняти всі введені раніше обмеження на роботу дипломатичних представництв.

Про це повідомляють у Міністерстві закордонних справ Російської Федерації.

Заступник Міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков зустрівся із заступником держсекретаря США Вікторією Нуланд. Вони обговорили дипломатичні відносини між країнами.

"Особливу увагу приділено питанням, що стосуються функціонування закордонних представництв Росії і США на території один одного. З російського боку було підкреслено, що ворожі антиросійські дії без відповіді не залишаться, але в Москві не прагнуть до подальшої ескалації. Пропонуємо зняти всі обмеження, що вводилися з обох сторін протягом останніх кількох років", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожЛедве вийшовши з ізоляції, Путін на щось захворів: кашляє на нарадахУ Росії відзначили, що "продовження конфронтаційної лінії Вашингтона" здатне привести до подальшої деградації їхніх відносин.

Раніше повідомлялося, що двопартійна група сенаторів США закликала Джо Байдена вислати 300 російських дипломатів із США.

Вас також можуть зацікавити новини

Автор: Людмила Жерновська