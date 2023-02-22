Пізніше документ має розглянути Рада федерації.

У середі, 22 лютого, Держдума РФ ухвалила закон, який припиняє участь Російської Федерації у договорі про стратегічні наступальні озброєння.

Як повідомляється на сайті відомства, рішення депутати ухвалили одноголосно. "За" проголосував 401 депутат.

Пізніше сьогодні документ розгляне Рада федерації. Він набуде чинності з дня опублікування.

Відео дня

Рішення РФ про зупинку участі в договорі про СНО

Під час послання до Федеральних Зборів РФ 21 лютого президент Росії Володимир Путін оголосив про тимчасову зупинку участі у договорі про СНО.

Держсекретар США Ентоні Блінкен назвав це рішення "вкрай невдалим і безвідповідальним". За його словами, США будуть "уважно стежити за тим, що насправді робить Росія" і діятимуть з міркувань безпеки – своєї і партнерів.

У Британії заявили, що Путін ставить під загрозу глобальну безпеку задля політичної вигоди.

Довідка УНІАН. У 2010 році між Росією і США було підписано договір про (СНО), який передбачав подальше взаємне скорочення арсеналів розгорнутих стратегічних ядерних озброєнь.

Документ був розрахований на 10 років з можливістю продовження за взаємною домовленістю сторін на 5 років. У 2021 році США та РФ домовилися про продовження договору про СНО до 5 лютого 2026 року.

Вас також можуть зацікавити новини: