Там сподіваються, що президент РФ перегляне своє рішення щодо договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь.

Президент Росії Володимир Путін ставить під загрозу глобальну безпеку задля політичної вигоди.

Про це заявив речник прем'єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака каналу CNN, коментуючи рішення РФ щодо зупинення участі у договорі про скорочення стратегічних наступальних озброєнь

"Це ще один приклад того, як Путін ставить під загрозу глобальну безпеку заради політичної вигоди", — наголосив представник британського прем'єра.

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Він назвав такий крок необачним, оскільки контроль над озброєннями є життєво важливим для глобальної безпеки. У Британії сподіваються, що РФ перегляне своє рішення.

Рішення РФ про зупинку участі в договорі про СНО

21 лютого Путін оголосив про тимчасову зупинку участі у договорі зі США про скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь (СНО). Після цього він вніс у Держдуму РФ проект постанови про зупинення участі Росії в Договорі про СНО, проект розглянуть сьогодні, 22 лютого.

Держсекретар США Ентоні Блінкен назвав рішення Кремля "вкрай невдалим і безвідповідальним" та зазначив, що Вашингтон відкритий для обговорення договору. Генсек НАТО Єнс Столтенберг також критично поставився до цього та закликав Москву переглянути це рішення.

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