Президент Росії Володимир Путін ставить під загрозу глобальну безпеку задля політичної вигоди.
Про це заявив речник прем'єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака каналу CNN, коментуючи рішення РФ щодо зупинення участі у договорі про скорочення стратегічних наступальних озброєнь
"Це ще один приклад того, як Путін ставить під загрозу глобальну безпеку заради політичної вигоди", — наголосив представник британського прем'єра.
Він назвав такий крок необачним, оскільки контроль над озброєннями є життєво важливим для глобальної безпеки. У Британії сподіваються, що РФ перегляне своє рішення.
Рішення РФ про зупинку участі в договорі про СНО
21 лютого Путін оголосив про тимчасову зупинку участі у договорі зі США про скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь (СНО). Після цього він вніс у Держдуму РФ проект постанови про зупинення участі Росії в Договорі про СНО, проект розглянуть сьогодні, 22 лютого.
Держсекретар США Ентоні Блінкен назвав рішення Кремля "вкрай невдалим і безвідповідальним" та зазначив, що Вашингтон відкритий для обговорення договору. Генсек НАТО Єнс Столтенберг також критично поставився до цього та закликав Москву переглянути це рішення.