Для цього російські посадовці вирішили зібратися на позачергове засідання.

У понеділок, 3 жовтня, Держдума РФ розгляне питання щодо "приєднання" тимчасово окупованих територій України до складу Росії у зв'язку з завершенням псевдореферендумів.

Про це заявив голова Держдуми В'ячеслав Володін після наради з головами фракцій за підсумками псевдореферендумів на окупованих територіях Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей, пишуть російські ЗМІ.

Зазначимо, що заради анексії українських територій посадовці проведуть позачергове засідання.

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"Йдеться про перенесення регіонального тижня з 3 жовтня на 10-те. Відповідно 3 жовтня, у понеділок, пропонується провести пленарне засідання, початок якого буде о 14:00. Чим викликана необхідність рішення про перенесення, я думаю, ви розумієте", - сказав Володін.

Російські "референдуми" в Україні

23-27 вересня окупанти та колаборанти провели на захоплених частинах Херсонської, Запорізької, Донецької і Луганської областей фейкові референдуми з метою приєднання територій до Російської Федерації.

Країни G7 та Євросоюз заявили, що введуть санкції проти країни-агресорки за організацію псевдореферендумів на тимчасово окупованій українській території.

27 вересня генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що російські псевдореферендуми на окупованих українських територіях - це кричуще порушення міжнародного права.

Після завершення фіктивних референдумів колаборанти та окупанти очікувано оголосили про бажання увійти у склад РФ.

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