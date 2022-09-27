Зеленський подякував Столтенбергу за рішуче засудження незаконних російських "референдумів".

Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг заявляє, що російські псевдореферендуми на окупованих українських територіях - це кричуще порушення міжнародного права.

Про це Столтенберг повідомив у мікроблозі Twitter.

"Щойно поговорив з президентом Володимиром Зеленським і чітко заявив, що союзники НАТО непохитні у підтримці суверенітету і права України на самооборону. Фіктивні референдуми, проведені Росією, не мають законності і є кричущим порушенням міжнародного права. Ці землі - це Україна", - наголосив Столтенберг.

Відео дня

Крім цього,Столтенберг закликав країни-члени Альянсу якомога скоріше збільшувати запаси боєприпасів для продовження підтримки України.

Як повідомляє прес-служба Альянсу, Столтенберг скликав позачергове засідання Конференції національних директорів з питань озброєнь у штаб-квартирі НАТО.

Зокрема, на зустрічі увага зосереджувалась на наслідках війни Росії проти України, включно з можливостями Альянсу у запасах боєприпасів.

"Збільшення запасів НАТО забезпечить нам можливість продовжувати підтримувати Україну", - наголосив Столтенберг.

"Ми повинні продовжувати спільно працювати як союзники НАТО, а також з промисловістю, аби поповнювати наші запаси боєприпасів і забезпечувати Україну підтримкою доти, доки вона її потребуватиме", - додав генсек Альянсу.

Також повідомляється, що на зустрічі розглядались шляхи, за допомогою яких союзники зможуть краще виявляти будь-яку нестачу запасів боєприпасів і спільно усувати такі проблеми.

Своєю чергою, Зеленський у Twitter подякував Столтенбергу за рішуче засудження незаконних російських "референдумів".

"Обговорили актуальну ситуацію на полі бою та подальшу підтримку Збройних Сил України з боку держав – членів Альянсу", - заявив Зеленський.

Псевдореферендуми РФ на території України

23-27 вересня окупанти проводять на захоплених частинах Херсонської, Запорізької, Донецької і Луганської областей псевдореферендуми з метою приєднання до Російської Федерації.

Міжнародна спільнота засудила ці наміри Кремля. Зокрема, країни "Великої сімки" і Європейського Союзу заявили, що запровадять санкції проти РФ за організацію псевдореферендумів на тимчасово окупованій українській території.

Президент США Джо Байден також пообіцяв запровадити серйозні економічні санкції проти Росії у відповідь на проведення окупантами так званих "референдумів".

24 вересня у Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що на так званому "референдумі" спостерігається низька явка на "виборчі дільниці". Через це підписи у місцевих жителів збирають вдома у супроводі озброєних російських окупантів.

Вас також можуть зацікавити новини: