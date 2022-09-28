Вся процедура займе в два рази більше часу, ніж під час анексії Криму.

Так зване "приєднання" окупованих територій України у Російської Федерації може зайняти 12 днів. Цього разу вся процедура займе в два рази більше часу, ніж під час анексії Криму.

Про це повідомляє Комерсант.

Після проведення так званих "референдумів про приєднання до РФ" Путін повинен визнати "незалежність" окупованих територій Запорізької та Херсонської областей.

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Після цього, згідно зі сценарієм Кремля, Москва повинна підписати договори із зазначеними регіонами. Їх Путін передасть на ратифікацію в парламент РФ разом з проектами законів про прийняття нових суб'єктів до складу Росії. За словами спікера верхньої палати Валентини Матвієнко, Рада Федерації розгляне питання "приєднання" 4 жовтня.

Таким чином, вся процедура, в тому числі "референдуми" з 23 вересня, займе до 12 днів. Нагадаємо, що Росія визнала "незалежність ЛДНР" ще 21 лютого поточного року.

Російські "референдуми" в Україні - що відомо

21 вересня разом з оголошенням часткової мобілізації у Росії Путін заявив про проведення на окупованих територіях України так званих "референдум". У відповідь світова спільнота засудила дії Кремля і пригрозила Москві новими санкціями.

Західні аналітики впевнені, що РФ може спробувати "анексувати" захоплені райони, щоб провести насильницьку мобілізацію українських чоловіків. У зв'язку з цим в офісі президента України заявили, що примус громадян до війни на окупованих регіонах – ніщо інше, як спроба масштабної зачистки території від нелояльного населення.

23 вересня стало відомо, що співробітники СБУ встановили особи основних організаторів та учасників підготовки фейкових референдумів.

У свою чергу російські ЗМІ повідомили, що "референдуми" на тимчасово окупованих територіях України пройдуть за тією ж схемою, як і в Криму в 2014 році.

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